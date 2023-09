Dina Spivak presenta su nueva película

Elan, impulso vital, de Dina Spivak, narra, a partir del testimonio de varios entrevistados, cómo la fuerza natural permite seguir viviendo. Con ella hablamos para saber más de la película.

—¿Qué fue lo que te inspiró para hacer la película?

—La vida me inspiró a hacerla, Elan es como la fuerza vital que nos permite, digamos, a los organismos vivos adaptarnos a las situaciones que la vida nos pone en el camino. Y no en todos los momentos nos podemos adaptar a las situaciones que la vida nos pone en el camino, sea por las circunstancias que sean, y a mí me pasó en un momento, nada, no me podía levantar, digamos. Y justamente lo que pasó en ese momento fue, que creo que lo puse ahí en una reseña, que encontré un diario que decía en un titular que hablaba de Elan, nunca había escuchado la palabra. Y bueno, y así llego a Barzón y a su evolución creadora y nada, yo estudio filosofía hace muchos años y bueno, y se me ocurrió preguntarle a muchas personas. De hecho, la peli son más o menos unas 45 entrevistas a gente de diferentes partes del mundo, y empezamos a hacer como una especie de casting, de gente a que le hayan pasado cosas en la vida y se haya levantado. Básicamente, la peli entrevista a gente que se levanta.

—Y que también piense un poco su vida para atrás a partir de eso de levantarse

—Sí, se siente que no lo podés creer, no puedo creer que se levante, porque viste que uno hacía problemas por cosas muy cotidianas, hasta que bueno, por ahí te pasa algo tremendo y te cambia un poco el color de la vida. Entre los entrevistados hay un señor que pisó una granada, por ejemplo, y que se salió volando y se partió en ocho pedazos, hay un chico que se crió en un prostíbulo, hay un señor que vivió un atentado de estos de bomba, en fin, toda la gente no es así igual, no todos los entrevistados.

—¿Cómo fuiste decidiendo con quiénes hablar, o fueron también apareciendo sus historias y vos dijiste: “Bueno, me parece que tiene que estar”? ¿Hiciste una investigación previa sobre ellos?

—Mirá, fue un gran trabajo de producción el que hicimos, y apareció la idea y empezaron a aparecer los casos: mirá, hay un primo mío y no sabés lo que le pasó... bueno, y así se empezó a correr, digamos, un poco la noticia, y empezaron a aparecer, pero al punto de que en un momento dijimos bueno, listo, terminamos acá, porque es impresionante la cantidad de gente que hay en el mundo a la que le pasaron cosas tremendas.