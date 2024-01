El esperado regreso de Britney Spears ya es una realidad

Britney Spears, la icónica princesa del pop, conmocionó a sus fans al anunciar oficialmente su tan esperado regreso a la escena musical.

La artista, que recientemente fue liberada de una tutela abusiva que la mantuvo bajo restricciones durante 13 años, decidió dar un paso adelante y trabajar en su décimo álbum de estudio, marcando su primer proyecto musical en casi una década.

La noticia llegó con la elección de dos compositoras contemporáneas, Charli XCX y Julia Michaels, quienes se unirán a Britney en la creación de las canciones que darán forma a este esperado álbum. Aunque el proyecto está en sus etapas iniciales y la estrella del pop aún no ha grabado nuevos temas, la elección de estas dos artistas sugiere una dirección fresca para la música de Britney.

La cantante de Toxic, de 42 años, lanzó su último álbum, Glory, en 2016, antes de tomar un descanso indefinido en 2019, describiéndolo como una huelga contra el beneficio financiero que su padre, Jamie Spears, obtenía de sus ventas durante su tutela.

El fin de la tutela en 2021 marcó un nuevo comienzo para Britney, quien colaboró con Elton John en Hold Me Closer y con Will.i.am en Mind Your Business en 2022 y 2023, respectivamente. Estas colaboraciones fueron un anticipo del regreso que sus fanáticos esperaban.

La noticia del próximo álbum surgió por primera vez en agosto, en medio del divorcio de Britney con su tercer esposo, Sam Asghari. En ese momento, se reveló que la estrella del pop estaba trabajando con un equipo de escritores y recibiendo canciones de destacados artistas.

Sin embargo, Britney hizo una pausa en su retorno musical para concentrarse en el lanzamiento de sus memorias, The Woman in Me, donde reveló sus luchas con la idea de volver a actuar en el escenario después de años de traumas.