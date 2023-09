El mejor cine internacional para ver en salas

Del 7 al 13 de septiembre en Cinépolis Recoleta se desarrollará el 23° Festival de Cine Alemán. Como cada año, Germán Films ofrece una programación diversa y de excelencia que, a través de doce películas, le permitirá al público argentino tener un panorama amplio de la actualidad del cine producido por Alemania. La selección incluye sus secciones clásicas Para toda la familia y Documental, junto al ya usual programa de cortos Next Generation Short Tiger 2023. Toda la programación se encuentra en la página oficial del festival. Por otro lado, en Cine Cosmos UBA (CABA) sigue exhibiéndose Águas do Pastaza, un documental de Inês T. Alves, que muestra cómo niños de la comunidad Achuar, en la frontera de Ecuador y Perú, viven junto a las aguas del río. En marzo de 2018 llegué a Suwa, una comunidad aislada de unos 80 habitantes en la Selva Amazónica Ecuatoriana. Viví allí durante dos meses y desarrollé una relación cercana con los niños, quienes me enseñaron y ayudaron en todo lo necesario para “sobrevivir” en ese territorio. Así surgió la idea de un documental que siguiera el día a día de estos niños extremadamente independientes, mostrando su íntima conexión con la naturaleza y su relación con las nuevas tecnologías.