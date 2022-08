Eleonora Wexler: “Me pregunto quién inventó el UPD y por qué lo aceptamos”

Mientras brilla en el teatro con Mary por Mary en El Picadero (CABA) y presenta los sábados en TV Pública películas icónicas del reciente cine argentino, se mete en la piel de una investigadora en Último primer día, con un gran elenco que la secunda. Además la producción Yo nena, yo princesa, acaba de sumarse a Star+, con un rol que le permitió explorar diferentes colores actorales. Al frente de esta ficción, un intenso thriller, además, Wexler, una vez más, se entrega con compromiso y profesionalismo.

“Me pregunto quién inventó el UPD, y como adultos por qué lo aceptamos, porque tenemos muchos casos sobre últimos primeros días, que no terminaron bien, no lo entiendo, no ir o ir borrachos a clases. Me pregunto en qué momento lo avalamos, porque ellos no tienen la culpa, me pregunto yo sobre esto, de hecho recientemente hubo casos de abusos. Ver qué pasa con los límites y nosotros como adultos qué permitimos en la sociedad”, dice a diario Hoy Wexler sobre el UPD, este particular festejo que se popularizó en los últimos tiempos.

“Cuando me llegó la propuesta y los guiones, los empecé a leer y no paré, y pensé, si así me atrapó, también lo hará con el público. Me daban ganas de ver cómo seguía cada capítulo, eran capítulos cortos, con un personaje con una gran trama detrás. Siempre es lindo interpretar a una detective, de encontrar el secreto, cuando veo una película de detectives me encanta, siempre quiero saber cómo encuentran las cosas, esa inteligencia diferente, astucia, y me divierte. Acá es una detective atravesada por algo personal muy fuerte”, suma.

“Me parece que este género no se hace mucho, no hay mucho espacio en el país, entonces me parece que está bueno apoyarlo. Había hecho Tu parte del trato, Amateur, pero cosas bien distintas. Acá este thriller tiene una carga muy actual, primera vez que trabajo con adolescentes, una madre con su hija, son varios ingredientes que me incitaron a sumarme”, finaliza la actriz sobre su rol y sobre el policial, un género que recientemente ha visto cierto resurgimiento gracias a las plataformas.