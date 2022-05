Eva de Dominici sobre Penélope Cruz: “Es muy conciliadora”

Durante una entrevista radial, la actriz argentina relató cómo pasa sus días en Los Ángeles junto a su pareja y Cairo, su hijo. También se expresó feliz por su carrera profesional en los Estados Unidos. Participó en la primera temporada de The cleaning lady y confirmó su presencia en la segunda temporada.

“Mi personaje empezó siendo muy chiquito y fue muy emocionante para mí conseguir el papel y ver cómo iba creciendo. A mí me recomendaron un director y una directora de casting con Fox y con Warner, y por eso me tomaron la audición para este personaje que no era necesariamente una argentina. Audicionaron chicas norteamericanas y de todos lados; al final terminé quedando y convirtieron al personaje en argentina”, contó.

De Dominici comentó que además de su pareja y su hijo, también viajará su madre, Patricia, quien también está en Los Ángeles. “Nos mudamos porque el año pasado fue un esfuerzo muy grande, porque decidí ir y venir; y si bien mi personaje fue creciendo, los primeros meses tenía menos escenas, entonces podía darme ese lujo”, señaló. Y agregó: “Ahora, como voy a grabar más, ya no me puedo dar ese lujo. Mi mamá está con nosotros y también me está ayudando con mi hijo. Eduardo tiene muchísimo trabajo, así que valoro muchísimo que se mude para acompañarme. Edu siempre me acompaña muchísimo en todo lo que quiero hacer. ¡Eso es amor! Y además, es una manera de organizarnos, porque sino, es una locura. Vamos a estar en Nueva México seis meses”.

Entonces, la periodista le consultó sobre cómo es la relación con su familia política, haciendo foco en Penélope Cruz, la famosa actriz española, a lo que Eva respondió: “La familia de Edu es genial. Me llevo muy bien con ellos y me caen muy bien como personas. Y particularmente a Penélope y a Javier (Bardem) los admiro mucho, además, como actores, como profesionales. Son personas muy generosas y lo valoro mucho”.

Y concluyó: “Penélope es una actriz increíble. La verdad es que conmigo siempre fue una persona muy abierta e integradora, por eso nunca la vi desde ese lugar... Siempre quiere conciliar, tiene buena onda... Con Edu se dio todo bastante rápido y fácil. También me llevo muy bien con su mamá, Encarna, que es un personaje increíble y una madraza”.