Ezequiel Campa: “No siento una presión de que ahora hay cosas de las que no se puede hablar”

El próximo jueves Ezequiel Campa trae Sí pero no, su nuevo unipersonal a El Teatro Bar, y con él dialogamos en exclusiva.

―¿Estás contento con tu nuevo espectáculo?

―La verdad es que estoy muy contento con lo que está pasando con el show. Es mi quinto unipersonal y siempre uno tiene el miedo de no escuchar la famosa frase “este es el mejor” y ya por ahí pensar que a la gente no le está gustando tanto como el show anterior, pero no me está pasando con este, que es un monólogo, un stand up, con el que la gente se está riendo mucho, y eso me pone muy feliz.

―¿Cómo hace uno para ir ofreciéndole cosas nuevas al público? Sobre todo para gente que te sigue hace tanto tiempo…

―Sí, también es para uno, porque yo me aburro mucho de mí mismo, así que siempre estoy pensando en algo nuevo, y me da mucho miedo también la posibilidad no poder escaparme de la repetición o esa sensación de que ya lo hiciste o que te quedaste en el tiempo. Le tengo mucho miedo a eso y por otro lado entiendo que es totalmente inevitable.

―¿De qué te nutrís para crear tus shows?

―Yo creo que está todo en mi cabeza y de a poco va apareciendo. Yo estoy todo el tiempo con ideas para producir los shows, chistes o temas sobre los que quiero hablar, y de alguna manera yo me di cuenta que con el devenir no hago otra cosa que vomitar todo lo que tengo adentro.

―En estos tiempos en los que por ahí hay que ser más cuidadoso con el humor, ¿cómo creás tus rutinas?

―Mirá, yo no tengo pruritos con los temas. Me parece que el desafío es mayor cuando te estás metiendo con un tema sensible; yo personalmente no siento una presión de que ahora hay cosas de las que no se puede hablar, no creo que suceda eso. De hecho, creo que lo que más repercusión tiene de lo que yo hago en mis redes es “Dicky del Solar”, que es un personaje totalmente pasado y totalmente incorrecto y cancelable, y la realidad es que si uno lo hace bien y lo hacés desde, justamente, expresión artística y no simplemente querer provocar o decir alguna animalada, están los espacios para hacer lo que uno tenga ganas.