Francisco Ríos Flores revela el lado B de Miserere

En Miserere, estreno de hoy, Francisco Ríos Flores acompaña a un grupo de trabajadores sexuales de la mítica plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y en donde los sueños y deseos se fusionan por unas pocas monedas en la oscuridad de un cuarto. Diario Hoy dialogó con el realizador para saber detalles de la propuesta.

—¿Cómo seleccionaste a cada uno de los protagonistas?

—Durante varios años realicé entrevistas en audio a muchos taxiboys que trabajaban en el Once. Esto me permitía comprender mejor la actividad para poder guionar, pero también conocerlos, establecer un vínculo. Uno de los primeros filtros para poder seleccionar a los protagonistas fue que representaran alguna característica particular, por ejemplo, que realizara una actividad de venta ambulante, ya que el trabajo sexual masculino es parte del entramado de actividad ligadas a la economía popular.

—¿Qué trabajo hiciste con ellos para que te abrieran su mundo?

—Considero que lo principal fue pararme desde la honestidad desde el inicio, ser claro en mis intenciones de realizar el largometraje, dejarles claro que no quería sacar ningún provecho personal.