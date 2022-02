George R.R. Martin anunció que finalizaron el rodaje de “House of the Dragon”

El escritor de Canción de hielo y fuego, novela en la que se basó Game of Thrones, George R.R. Martin, anunció que el spinoff de la exitosa serie está cada vez más cerca. “Noticias emocionantes desde Londres: me informan que el rodaje de la primera temporada de House of the Dragon ha terminado”, dijo.

La serie, que estará ambientada 300 años antes de la historia relatada en Game of Thrones, contará con 10 episodios en la primera temporada que se podrán ver en HBO Max. El elenco está compuesto por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Paddy Considine, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans en los roles centrales.

“He visto cortes preliminares de algunos (capítulos) y me encantan. Por supuesto, hay que trabajar mucho más. Efectos especiales, sincronización de color, partitura, todo el trabajo de postproducción. Pero la escritura, la dirección, la actuación se ven geniales. Espero que a ustedes les gusten tanto como a mí”, sostuvo el autor.

Aunque la fecha no ha sido confirmada, se prevé que House of the Dragon se estrene en 2022, de acuerdo a lo que dejaron entrever desde HBO.