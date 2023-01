GH: un nuevo eliminado y polémicas fuera de la casa

Finalmente se supo quién es el nuevo eliminado de la casa más famosa del país. Después de una semana de muchas idas y vueltas, hay un participante menos en el juego, y la cosa puertas adentro se sigue angostando.

Hacia fines de la semana pasada se conoció finalmente cómo había quedado la placa, esta vez una totalmente masculina (luego de que Marcos salvara a Agustín): Ariel, Maxi y Nacho. Como todas las galas, antes de conocer los resultados cada uno de ellos contó frente al conductor las sensaciones que los inundaban. Nacho dijo que tenía muchas ganas de seguir jugando. Por su lado, Maxi expresó: “Espero que la gente en el balance de mis virtudes y defectos pueda quedarse con lo positivo”. En tanto, Ariel señaló: “Estés el tiempo que estés, es poco lo que diste y siento que me queda mucho más”.

Pues bien, Santiago Del Moro saludó a todos los hermanitos y reconoció lo “nerviosos” que debían estar. Al informar el primer salvado indicó: “El supremo ha elegido. El primer jugador que sale de placa, va a ir a la habitación y va a sacar todo lo que puso en la valija es... Nacho”. Este obtuvo apenas el 15,2 % de los votos del público. La contienda final, entonces, era entre Maxi y Ariel, uno de los más polémicos durante la semana y desde que ingresó, ya que mantiene un enfrentamiento casi personal con Alfa.

Así, el conductor informó: “Le digo al jugador que ha sido eliminado que sé que lo dio todo, que fue un gran participante” y dio la noticia de que el eliminado era Maxi, para sorpresa de mucho, con el 52,02 % de los votos frente al 47,98 % de su contrincante. “Fue una adrenalina impresionante pero con fe”, reveló Maxi, antes de buscar su valija y salir de la casa.

Precisamente, durante la clásica cena de los nominados el cordobés de 36 años se había sincerado: “Yo voto como el o... Una vez dije en el confesionario que tenía menos estrategia que un piedra, papel y tijera porque posta”,

Pero no todo pasa dentro de la casa. Porque fuera de ella, los exparticipantes parecen no querer quedarse callados. Por ejemplo, Martina viajó junto a Juan a Punta del Este por motivos laborales. Y a su vuelta acusó a este de “no haber llevado ni diez dólares”. Como si fuera poco, otro de los que agitó el avispero fue Thiago, el eliminado de la semana pasad. A los pocos días de estar fuera de la casa arremetió contra Agustín: “No sabía que había dicho cosas. Yo no lo puedo ni ver a Agustín porque se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe”.