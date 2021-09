Durante una entrevista con este multimedio, Rocío Cravero habló de su material más reciente y se refirió a la función que dará este domingo, a las 20, en 55 entre 17 y 18.

—¿Qué se traen entre manos para este momento?

—Estamos a punto de empezar mi primera gira por el país, para presentar Epílogo, un disco que fue gestado durante el aislamiento más estricto del 2020. Estoy muy entusiasmada con volver a tocar en vivo, y poder llevar estas canciones a otras ciudades, conocer en persona gente que me viene siguiendo y dando su apoyo a la distancia. Es algo que me hace muy feliz y estoy muy agradecida de poder hacerlo, especialmente en el contexto actual. Me llena el alma ver que de a poquito se están reactivando espacios culturales, que vuelve la música en vivo. Me hace sentir que de a poco estamos superando este momento horrible que nos tocó vivir como sociedad. Me resulta esperanzador que las cosas vayan volviendo a la normalidad, dentro de lo posible. Como le debe pasar a muchos músicos, se me hizo larguísimo este tiempo sin salir a tocar y sin poder ver shows. Para mí es muy importante ese espacio de encuentro con el otro, siempre teniendo en cuenta las medidas para que nos sigamos cuidando. Lo estoy viviendo con muchísimas ganas, contando los días para el 26, el día que empezamos la gira, con el show en La Plata.

—¿Qué análisis realizan de la actual escena y sus múltiples propuestas?

—Siento que de a poco se están volviendo a habilitar espacios para darle voz a artistas emergentes, y eso está buenísimo. Creo que la gente tiene muchas ganas de encontrarse, de salir y disfrutar propuestas nuevas. La escena independiente de nuestro país tiene muchísimos artistas súper talentosos y con mucho para decir. Me parece que estamos viviendo un momento muy interesante, de transición. Es un muy buen momento para ser músico independiente, hoy gracias a internet las herramientas están al alcance de todos, es más democrático. Las canciones de Epílogo llevan un recorrido emocional que tengo muchas ganas de hacer en vivo, desde No puedo dormir, que tiene una energía muy arriba, y aborda los celos desde el humor, hasta Necesito verte o Lo mejor de vos, que son canciones para cuando duele el corazón. También tenemos preparadas algunas sorpresas, versiones nuevas y canciones que todavía no salieron.