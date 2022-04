Grave denuncia en El hotel de los famosos: acusan de acoso a un integrante de la producción

En la noche de ayer, se conoció una grave denuncia sobre un miembro del staff del reality show de Canal Trece, el Hotel de los Famosos, conducido por Pampita y el Chino Leunis.

Según trascendió, uno de los camarógrafos del ciclo televisivo fue despedido tras unas serie de denuncias de acoso en su contra.

Tras enterarse de la noticia, el hombre rompió el silencio e hizo su descargo:

“Buenos días a todos. Compañeros de trabajo hoy me comunicaron las autoridades productora de contenidos bxfsh que dejó de pertenecer al proyecto Hotel de los famosos por 2 motivos según ellos existe una denuncia de 4 a 6 personas ellas de sexo femenino”, comenzó a relatar.

“Que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba hacia ellas. Cuando me dirigia hacia ellas con mi saludos de todos los días. Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador: ‘Eran buen día genia, hola amor, que linda estas hoy, que bien te queda esa remera o ese pantalón o ese color de ropa, linda’”, continuó.

Además, el camarografo reveló que "les regalaba un dulce, un chocolate" a las mujeres.

El camarógrafo volvió a defenderse en el programa de chimentos LAM y afirmó que jamás le faltó el respeto a nadie del equipo y denunció que desde la productora hubo un complot para echarlo.

“La productora que me comunico mi despido se quedó helada. No lo podía creer. La relación con los famosos era excelente. Me parece que se complotaron, jamás tuve intención de nada. Si hubo una situación, siempre me disculpé. Me conoce todo el medio, siempre fui cordial”, confesó Patricio Ramírez.