Guadalupe Berrino: “En cada función descubro nuevas sensaciones”

La intérprete Guadalupe Berrino protagoniza la obra Yo, Alfonsina y prontamente hará funciones en Estados Unidos. Es por ello que dialogó con este multimedio para brindar los detalles al respecto.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en esta obra?

—Comencé a estudiar teatro a los 15 años con María Esther Fernández, quién el año 89, estrenó con Leonor Manso en el Teatro San Martín Yo, Alfonsina (una mujer libre) y tuve la oportunidad de estar en el estreno y conocer a Alejandro Storni, hijo de Alfonsina, una experiencia inolvidable. Lo que experimenté en esa función, fue transformador, ya que Storni se me reveló como una mujer fascinante y pensante, como pocas. Fue en ese momento, en el que se gestó el deseo de interpretar este unipersonal. Muchos años después conversando con María Esther, me atreví a proponérselo y aceptó muy entusiasmada. Inmediatamente comenzamos a trabajar, ensayando metódicamente y trabajando simultáneamente con Miriam Martino la parte vocal y con María Inés Azarri, técnicas de movimiento. Esos ensayos serán inolvidables, ya que de a poco Alfonsina fue apareciendo y luego de 5 años de funciones está más arraigada que nunca.

—¿Qué sensaciones te merece ponerte en la piel de Alfonsina Storni? ¿Cómo atravesás un umbral tan importante para un personaje célebre en nuestra historia literaria?

—En cada función descubro nuevas sensaciones, lo que siento es que Alfonsina, con su vida, cambió la mía. Su lucha, su sentido de la justicia y el profundo amor por su arte, me inspiran y aprendo de ella cada vez que subo al escenario. Me conmueve interpretar esa dualidad entre una niña lastimada y una mujer que se llevaba al mundo por delante, siendo además madre soltera y habiendo tenido que sobrevivir en una época equivocada. El trabajo que iniciamos con María Esther Fernández comenzó por la investigación para así poder conocer en profundidad la vida de Alfonsina, ya que su obra me había acompañado desde muy chica. Así fue que nos propusimos encontrar el alma de Alfonsina, nunca buscamos un parecido físico, sin embargo mucha gente sale del teatro diciendo cuánto me parezco a ella, eso es muy gratificante. La dramaturgia incluye poesía, notas periodísticas, columnas que ella escribía en diarios y revistas bajo seudónimos. Todo lo que digo en escena fue escrito o dicho por Alfonsina alguna vez. Eso es lo fantástico de este espectáculo, poder escuchar su historia en primera persona y con sus propias palabras. La recepción del público es conmovedora, la gente sale del teatro emocionada y con muchas ganas de charlar. Siempre hay alguien a la salida del teatro que me espera y me pide un abrazo, o quiere sabré más sobre Alfonsina y me pide que le recomiende lecturas. Siento que esa es la empatía que genera su historia, sobre todo hoy, que las mujeres ocupamos otro lugar.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra? ¿Qué cualidades hay que tener en cuenta para estar atentos al desarrollo del relato?

—El público tiene que venir a conocer una Alfonsina distinta de la que nos enseñaron. Sucede que fue una mujer con ideas avanzadas para su época y una mente brillante. Además para escuchar su poesía, que sale del libro para cobrar vida en el escenario, con una Alfonsina, que como indica el significado árabe de su nombre está “dispuesta a todo”.