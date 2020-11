Hannah Marks: “Que tengas cáncer no significa que no podrás tener amor y reírte”

Hannah Marks estrenó en TNT una nueva producción original, Después de todo, codirigida junto a Joey Power, con Jeremy Allen White, Maika Monroe y Marisa Tomei. Diario Hoy dialogó con ella para saber más del proyecto.

—¿Cómo llegaste a esta producción?

—Con Joey nos sentamos en varios cafés a pensar qué contar y surgió todo de manera muy natural después de un brainstorming.

—Sabían que no querían hacer una película dolorosa sobre al cáncer para capturar a los espectadores, ¿eso era más importante para ustedes?

—Sí, queríamos que se sienta real, que tengas cáncer no significa que no podrás tener amor y reírte, tratamos de balancearla para que sea una experiencia interesante para los espectadores.