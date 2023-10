J Balvin le respondió a Bad Bunny

Una nueva polémica se asoma por la puerta de la música latinoamericana. Ocurre que en el nuevo disco que lanzó Bad Bunny, el reconocido músico le dirige una tiradera sin vueltas a J Balvin. Al final de la canción Thunder y lightning, la cual interpreta con Eladio Carrión, el Conejo Malo dice: “Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’, mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”.

Y la respuesta del otro lado no se hizo esperar. En un video de Instagram, expresó: “A mí Bad me parece un artista muy bueno, me parece un artista excelente, la persona que yo conozco es una gran persona, hicimos una dupla cabr*na, crecimos juntos, nos apoyamos mutuamente, hicimos historia, creamos una historia nueva. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. O sea que realmente a mí me tiene eso como que extrañado a la vuelta”. Y lejos de la polémica, cerró: “Siempre pillé que ese man tiene un talento brutal, pillé mucho antes parce, siempre supe que iba a ser grande. Le deseo lo mejor con el álbum, que la rompa”. ¿Habrá una respuesta de parte de Bad Bunny o quedará todo ahí?