Jorge Blanco: “Buenos Aires es mi segundo hogar”

Ya se puede ver en Disney+ Solo amor y mil canciones, un especial musical de Tini en homenaje al décimo aniversario del lanzamiento de Violetta. La exitosa serie original de Disney Channel Latinoamérica fue estrenada entre 2012 y 2015, y protagonizada por la reconocida cantante. Realizado por Non Stop Studios, el show íntimo que celebra la música de la recordada serie también cuenta con la participación del actor y cantante Jorge Blanco, junto a las actrices y cantantes Cande Molfese y Mechi Lambre, coprotagonistas de Violetta. Grabado en el teatro Ástor Piazzolla de Buenos Aires, hablamos, en exclusiva, con Blanco para saber más detalles del especial.

—¿Cómo es este viaje para vos luego de diez años y transportarte una vez más al universo de Violetta?

—Una locura poder transportarse 10 años atrás como dices y poderlo compartir, además, con mis compañeros de elenco: es un choque de emociones muy grandes.

—¿Alguna vez imaginabas que esto se iba a dar en algún momento?

—La verdad, no, uno siempre piensa que estaría increíble, bonito, pero no lo imaginas porque no es tan fácil. Estamos en diferentes países, cosas, proyectos, unos cantan, otros actúan, otros están en gira, y no es tan fácil juntar las agendas de algunos o varios para hacerlo posible. Pero fue bonito, porque además será una gran experiencia para el público también.

—¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza cuando te lo propusieron?

—Me encantó la idea, además que siempre me gusta encontrar cualquier pretexto para reencontrarme con mis hermanos “violetteros”, así que fue un super sí. Además, pensé qué lindo poder volver a mi segundo hogar por un ratito, porque considero así a Buenos Aires, y poder revivir esos momentos con ellos.

—¿Qué fue lo primero que se dijeron cuando se vieron?

—No hubo ni palabras, hubo un abrazo. Nos tenemos un cariño muy profundo, hay mucha unión, mucho vínculo, porque fueron más de cuatro años de trabajando juntos, y es muy loco porque nos volvemos a ver y parece que no pasó el tiempo.

—La serie está más viva que nunca, dado que hay nuevas generaciones que la descubren en las plataformas ¿Cómo se vive eso a diez años de haberla hecho?

—Es muy loco cómo provoca eso al día de hoy, cómo funcionan las plataformas y el streaming de una manera diferente. La gente puede descubrir y ver algo y ya no importa el tiempo, pueden ver lo que quieran, cuando quieran y cómo quieran, y eso está increíble; y te hace pensar sobre que después del fenómeno que ya tuvo puede seguir cautivando a nuevas personas. Es loquísimo y es bonito pensar que tu trabajo sigue provocando eso, y que sí puedes seguir contando historias para las nuevas generaciones y dices: “Qué lindo eso”, es atemporal.

—¿Sos de ver tus trabajos? ¿Volviste a ver Violetta?

—Me cuesta, soy de los que les cuesta verse porque soy muy crítico y perfeccionista, pero es lindo verte para ver el crecimiento, darte el permiso y pensar qué podrías haber hecho mejor y que ahora las hago mejor; ver el crecimiento como actor, que es algo importante, no solo ser tan duro como uno mismo.

—Tras Violetta has participado en proyectos donde, por ejemplo, has sido padre en la ficción. ¿Qué reflexión hacés sobre tu trabajo?

—Es algo que me encanta como actor, recibir desafíos, y si bien casi todos los proyectos fueron con Disney, siempre probé cosas nuevas. En Papás por encargo fui padre y en Violetta hice mi primer antagónico, fui el chico malo, así que agradezco y estoy contento que dejaron que pudiera crecer con los desafíos.

—¿Cómo habitan en vos la actuación y la música?

—De cierta forma a mí me divierte mucho poder estar cambiando, son cosas distintas, nunca me aburro, porque si sientes que algo ya es rutinario, cambio, y me divierte mucho, me siento afortunado, porque la música no es fácil, para nada, tú eres el motor de todo, y a veces no sucede nada, por más que inviertas todo, ­económico, personal, profesional y a veces no pasa mucho, así que hay que seguir, y por eso con la actuación no me siento solo y me siento feliz de poder alimentar uno con el otro.

—¿Qué podés contar del especial?

—Fue muy bonito reconectarse con las canciones, las versiones que hicimos quedaron muy bonitas, fue increíble. Compartir de nuevo con el elenco, tantos años después fue muy lindo y te pasan muchas cosas por la cabeza, además de vivirlo con público; fue genial.

—¿Cuántas horas duró la grabación?

—Varias horas, en lo que fue el show fue un día de grabación casi completo y un día de ensayo previo. Quedó muy bien y tuvo ese nervio bonito de salir al escenario con algo tan bello y que significa tanto para uno.

—¿Qué veremos de tu trabajo en 2023?

—Se vienen varias cosas, estoy entre proyectos. Sí puedo confirmarte que se viene una nueva temporada de Papás por encargo, además de una nueva etapa con mi música.

Ahora hice una pausa para reformular todo: se viene de todo un poco, proyectos que se conocen y otros que no, pero estoy muy emocionado por todo.