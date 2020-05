Juan Ingaramo: “Quiero seguir buscando la canción perfecta”

Nacido en la ciudad de Córdoba, en el seno de una familia de músicos, Juan Ingaramo mamó el arte desde pequeño. Cantautor, productor y multinstrumentista, a los 21 se mudó a Buenos Aires y cuatro años después lanzó su primer EP.

Desde entonces, supo compartir escenario con los más grandes, grabar con otros tantos y hasta fue nominado en los Latin Grammy 2019 en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Aunque reconoce que la música le ha dado muchas satisfacciones, sigue explorando nuevos sonidos que le den sello a su identidad, por lo que hoy es el máximo exponente de la escena independiente argentina.

— ¿En este contexto tan atípico, aprovechás para trabajar en tu música?

—Es difícil lograr un ritmo de trabajo; sin embargo, en esta nueva rutina encontré la forma de capitalizar algunos momentos. Hay espacios del día que son para terminar el disco y otros en los que toco el piano y van cayendo algunas ideas, que con trabajo pueden transformarse en canciones.

—¿A qué artistas admirás?

—Los que más admiración me generan son mis amigos y amigas que están haciendo música y buscando un nuevo sonido. Mis colegas actuales de lo que se llama la nueva generación me inspiran y motivan a seguir haciendo mi música. De adolescente, me pasaba con los ídolos históricos, pero hoy me pasa más con los chicos. Y no tengo barreras en cuanto a géneros, me gusta lo que me gusta, desde rock and roll hasta una chacarera.

—¿Influyó que vengas de una familia de músicos?

—Sí, tuve ese otro privilegio que es haber crecido con un entorno cercano a la música y que me permitió vivirla románticamente.

-—A nivel musical tuviste muchísimos logros, ¿alguno de esos te hizo sentir que “llegaste”?

—A nivel trabajo y música no lo he sentido. Sí he tenido muchas satisfacciones, pero esa incomodidad o hambre que es motor de la creación sigue estando intacta y quiero seguir buscando la canción perfecta. Me encanta explorar, probar y mezclar sonidos, estilos y ritmos para seguir buscando mi identidad.

—¿De qué te alimentás para buscar esa canción perfecta?

—Es algo inconsciente y un proceso creativo que no se racionaliza mucho. Es como una especie de hambre simbólico a través del cual tenés que saciarte y buscar qué es lo que lo llena. A mí me pasa componiendo y produciendo.

— ¿Vas dejando que fluya?

—Sí, pero con mucho trabajo. Dejo que suceda mientras produzco todo el día y que me encuentre haciendo.

Su próximo trabajo: un álbum que lo pone en “riesgo artístico”

Ingaramo trabaja en su disco más ambicioso hasta la fecha. Concebido y ensamblado a lo largo de estos dos últimos años en diferentes puntos del continente “cada tema tiene la impronta de donde fue concebido”, afirma.

Sobre la recta final, la cuarentena puso una pausa obligada a la producción del disco. Pero optimista y perfeccionista, el músico aprovecha ese tiempo a su favor y plantea otras posibilidades.

Respecto al álbum adelanta: “Me gusta mucho y estoy muy contento. Es un lugar nuevo para mí y siento que me pone ‘en riesgo artístico’ para conmigo mismo. Pero lo lindo es escucharlo y que la música hable sola”.

Sin embargo, habrá que esperar un poco más de lo previsto para que eso suceda: “A mí me encantaría que sea lo más pronto posible, pero dependemos mucho de la fecha en la que se pueda llevar a cabo la gira. Entonces, cuando sepamos que podemos volver a los escenarios, armaremos el calendario un poco más fino. Mientras tanto prefiero hacer más música y seguir en este proceso”.