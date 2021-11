Justin Bieber brindará un recital virtual en forma de avatar

Justin Bieber anunció que brindará un recital muy especial. El artista canadiense se transformará en un avatar en un show que se transmitirá de forma virtual y que será gratuito. El 18 de noviembre, la estrella del pop será el protagonista de “Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience”.

“La colaboración innovadora les dará a los fanáticos una mirada futurista fusionando juegos, captura de movimiento en tiempo real y actuaciones musicales en vivo en una experiencia interactiva inmersiva”, destacó la empresa encargada del evento.

El cantante sostuvo que está muy interesado en el proyecto y confió que será una nueva forma de conectarse con sus fans. “Estoy emocionado de utilizar esta tecnología para unir a las personas y conectar con seguidores de todo el mundo. No puedo esperar a que vean esta actuación interactiva”, dijo.

Adam Arrigo, director de Wave, empresa a cargo del espectáculo agregó: “Justin Bieber no solo es uno de los artistas más importantes del mundo, también es uno de los más progresistas. Esta asociación permite oportunidades virtuales ilimitadas para él y sus fanáticos”.

“Al combinar la tecnología de Wave con la creatividad de Justin, creamos una experiencia interactiva única que complementa su próxima gira física. Le está preparando el camino a los artistas para que incorporen este tipo de recitales virtuales para llegar a nuevas audiencias”, completó.

El canadiense es el más nominado en estos importantes premios con ocho candidaturas. Está seguido de Doja Cat y Lil Nas X, en seis, y de Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid Laroi, con cinco.

La ceremonia tendrá lugar el 14 de noviembre, en el Papp László Budapest Sportaréna de Hungría. Según anunció MTV, una de las categorías que despierta más atención es la de “mejor artista”, donde están en carrera Doja Cat, Ed Sheeran, Justin Bieber, Lady Gaga, Lil Nas X y The Weekend.

Una de las ternas es “Mejor artista español”, donde están en carrera Aitana, Ana Mena, C. Tangana, Colectivo Da Silva y Pablo Alborán. También, Rosalía competirá en la categoría de “mejor artista latino”, donde están los colombianos J Balvin, Shakira y Maluma y los puertorriqueños Bad Bunny y Rauw Alejandro, quien además compite por el premio al artista revelación, frente a Giveon, Griff, Olivia Rodrigo, Saweetie y The Kid Laroi.

Las principales categorías de los European Music Awards 2021

Para mejor canción aparecen en carrera “Kiss Me More” de Doja Cat y SZA; “Bad Habits” de Sheeran; “Peaches” de Bieber, junto a Daniel Caesar y Giveon; “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X; “Drivers License” de O. Rodrigo; o “Stay”, de The Kid Laroi, también con Bieber en los créditos. Ese tema podría convertirse asimismo en la mejor colaboración, que igualmente podría recaer en Black Eyed Peas y Shakira por “GIRL LIKE ME”; Bruno Mars y Anderson .Paak (como Silk Sonic) con “Leave the Door Open”; Doja Cat y SZA por la citada “Kiss Me More”; Lil Nas X y Jack Harlow por “INDUSTRY BABY”, o en The Weeknd y Ariana Grande por la remezcla de “Save Your Tears”.

BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix, Silk Sonic y los italianos Måneskin, ganadores del último festival de Eurvisión, compiten por el galardón al mejor grupo. Por su parte, en la categoría “mejor artista pop” están BTS, Doja Cat, Dua Lipa, Sheeran, Bieber y Rodrigo. En el caso del mundo de la música electrónica, para mejor artista compiten Calvin Harris, David Guetta, Joel Corry, Marshmello, Skrillex o Swedish House Mafia. Y el de hip hop para Cardi B, DJ Khaled, Drake, Kanye West, Megan Thee Stallion o Nicki Minaj.