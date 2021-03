Kirsten Dunst espera a su segundo hijo

Bajo la dirección de Sofía Coppola, Kirsten Dunst realizó una sesión de fotos para una revista internacional y aprovechó el contexto para anunciar la feliz noticia de su segundo embarazo.

De esta manera, la familia que fundó con su esposo, el colega británico Jesse Plemons, se agrandará con este bebé y le darán un hermano a Ennis que hoy tiene dos años.

La pareja se conoció cuando rodaban la serie Fargo en el 2016 pero igual tardaron casi dos años después para dar el primer paso y mantener una cita. Al respecto, el muchacho dijo “Yo sabía que estaría en mi vida durante mucho tiempo. Teníamos una de esas conexiones en las que simplemente lo sabes. Pero también somos personas muy respetuosas, y éramos conscientes de que nuestro trabajo juntos era muy intenso”. Asimismo ella esbozó: “Una vez que terminamos de hacer la serie, hablamos por FaceTime de vez en cuando, y yo le echaba mucho de menos. Echaba de menos estar junto a él. A él también le pasaba”.

Corría el 2019 cuando la estrella recibió una estrella en el Paseo de la fama ubicado en Hollywood y allí se mostró en público junto a su hijo Ennis. Allí su esposo la felicitó y afirmó: “Además de la actriz brillante que eres también he tenido la oportunidad de conocerte fuera del trabajo. Ver el tipo de madre, mujer, hija, hermana, amiga y compañera que eres es por qué yo y todos tus amigos, además de todo el mundo aquí, te quiere. Es por la persona increíblemente generosa e increíble que eres”.

Ahora mientras daba la primicia de su segundo bebé, la mujer también recordó que antes de casarse pensaba en congelar óvulos para convertirse en madre soltera: “Pensé que me costaría quedarme embarazada, pero fue una sorpresa. Mi madre me insistía pero yo no quería casarme embarazada. Quiero pasármelo bien y tomar algo. Vamos a pagar por esa boda, ¡pago el bar! Quiero disfrutarlo”.