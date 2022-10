La declaración de Maisie Williams

Reconocida por su rol en Game of Thrones, la actriz Maisie Williams decidió participar de un podcast llamado Diario de un CEO, conducido por el influencer Steven Barlett. Allí, la joven abrió su corazón para brindar el testimonio de un abuso que sufrió por parte de su papá cuando transitaba su infancia.

Al respecto, reveló: “Cuando era niña antes de los ocho años, tuve una relación traumática con mi padre y no quiero entrar demasiado en eso porque afecta a mis hermanos y a toda mi familia”. Continuó: “Pero eso realmente consumió gran parte de mi infancia. Desde que tengo memoria he tenido problemas para dormir y no me di cuenta de cosas que estaban mal” . Tambien reveló que sus maestras se percataron de los hechos, pudieron ayudarla y así salió adelante.

Para finalizar, explicó: “Estaba tan contenta de no tener que ver más a mi padre, me pude sentir libre, aunque al mismo tiempo pensaba que esa fatalidad todavía estaba ahí”.