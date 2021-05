La revelación de Billie Eilish

Dueña de una impronta innovadora y jovial, Billie Eilish posó para una revista internacional con un look sobrio, elegante y sensual.



Para esta oportunidad, abandonó su estricto bajo perfil y se animó a dar rienda suelta a la charla para conversar sobre el presente y otras facetas de su vida desconocidas hasta el momento. Respecto a la caracterización para esta entrega gráfica, la mujer afirmó: “Me siento más como una mujer, de alguna manera. Literalmente, nunca he hecho nada en este ámbito”.



Sin embargo, no todo fue una diversión porque en este contexto, la autora de la canción Your power reveló que fue víctima de un abuso sexual cuando era más joven. No dio más detalles, pero empatizó con las personas que atraviesan estas situaciones de violencia sexual.