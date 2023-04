La salud de Jamie Foxx

A mediados de abril el comediante Jamie Foxx presentó una patología en su salud y debió acudir de urgencia al médico. De esta manera quedó internado y su hija difundió un comunicado que rezaba: “Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer (11 de abril). (...) Afortunadamente, gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados, ya está en vías de recuperación”. Desde ese momento han pasado dos semanas en las que el humorista debió ser resucitado debido a que sus órganos no respondían de la mejor manera. Asimismo un integrante de su familia reveló: “Jamie sufrió un episodio médico grave y necesitó atención inmediata. Tuvo que ser revivido. Tiene mucha suerte de estar vivo. Tiene mucha suerte de haber recibido el tratamiento que recibió”.

Además, revelaron sobre la patología que afecta al hombre: “Jamie sufre de presión arterial alta, que según los médicos puede causar coágulos en el cerebro que conducen a un derrame cerebral. Los médicos creen que esto tardó mucho en llegar, y realmente, si no hubieran actuado rápido, podría haber sido un desastre”. Además, responde y está despierto.

La responsable de dar rienda suelta a la información para traer un manto de paz fue la hija del comediante, tiene 30 años y se llama Corinne. Ambos han trabajado en un concurso de talentos para la televisión. Vale mencionar que ella se desempeña como disc jockey, mientras que él también ejerce como productor y presentador. De forma reciente rodó Back in action junto a Cameron Diaz, Glenn Close y Kyle Chandler. Siendo nominado también a múltiples premios. Entre los filmes más populares de los que formó parte se encuentran Miami Vice (2005), Valentine’s day (2009), Django unchained (2012) y Spider-Man: no way home (2021), entre otras. También ejerce como cantante y músico de funk.