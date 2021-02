La viuda de Chris Cornell no cederá su obra

Hace cuatro años atrás, Chris Cornell abandonaba este mundo sin imaginarse que su legado estaría inmerso en una batalla judicial eterna y egoísta.

Sucede que su esposa Victoria demandó a los integrantes de la banda grunge, Kim Thavl, Matt Cameron y Ben Shepard luego que le ofrecieran una suma por cada obra musical. Por su parte, ella consideró que la suma era “ridículamente baja” por lo que “no se daría por vencida”.

La mentada oferta que vislumbró resabios repletos de ambición desmedida reza que cada canción tendría un precio valuado en 300.000 dólares a lo que debe sumarse la participación en los masters de la banda, regalías e ingresos, aunque ella volvió a negarlos y solicitó que los activos sean administrados por un bufete específico hasta que logren llegar a “un acuerdo monetario más justo”.

A través de un comunicado, la viuda afirmó: “Esta acción ha sido necesaria por las acciones egoístas y despiadadas de los miembros restantes de Soundgarden, que buscan robar a su ex compañero de banda, e hijos menores el legado de Chris y el valor de la vida, que les ha hecho ganar millones de dólares. Los miembros han ofrecido a sabiendas solo una fracción infinitesimal del verdadero valor del interés de Chris en Soundgarden al hacer una oferta ridículamente baja. Y ellos lo saben”.

Por último, en la presentación oficial, Victoria afirmó que ofreció 21 millones de dólares que fue negada mientras que luego negoció por 16 millones de dólares por las grabaciones externas a la carrera que también obtuvo el mismo resultado. Asimismo, reveló que le fue impedido acceder a los documentos que le permitirían tener conocimiento real sobre la solvencia y liquidez del grupo.

Vale mencionar que a fines del año pasado, la familia de Chris Cornell lanzó No one sings like you anymore, una colección de 10 reversiones de los clásicos de la historia musical que fueron una inspiración para el artista fallecido.

Entre las canciones más destacadas, pueden enunciarse Watching The wheels (John Lennon), Sad sad city (Ghostland Observatory), Jump into the fire ( Harry Nilsson), You don’t know nothing about love (Carl Hall), Showdown (Electric Light Orchestra), To be treated rite (Terry Reid9, Stay with me baby (Lorraine Ellison), Get it while you can ( Janis Joplin), y una nueva grabación de estudio de Nothing compares 2 U, escrita por Prince.