En una entrevista con este multimedio, Fabián Esperón, el mánager y agente de estrellas como los mellizos Caniggia y Amalia González, entre otros, presenta su nueva plataforma digital de saludos y desempeños de famosos. Al mismo tiempo, revela detalles del oficio en la farándula vernácula.

—¿Cómo surgió Celebel, el soporte digital de tu autoría?



—Nació hace unos años de una charla con mi socio, que también es el técnico del proyecto, y junto a mi hijo Federico. Si bien tardó en hacerse efectivo, el contexto de la pandemia fue ideal para lanzarlo. Nuestra plataforma no fue fácil de construir pero ya está creada, automatizada y lista para utilizarse. Existen muchas personas que quisieron hacer una propuesta similar, pero es complejo.



Al inicio trabajamos junto a un grupo de famosos pero la idea original es la que actualmente está en funcionamiento, que fue la incorporación de muchos más. Sucede que las personalidades se sumaron porque es una manera de acercarse a la gente, pero además sumar un ingreso económico más. Ahora se incorporan tantos otros de los países limítrofes. Esto da cuenta, por suerte, de que la propuesta online funciona bárbaro.

—¿Cómo la definirías según tus palabras?



—Se trata de una web de acercamiento a los famosos. No solamente es de saludos, sino que el agasajado recibe un diálogo sustancioso, mensajes, canciones, una presencia online a la vieja usanza, que puede abocarse a eventos familiares, empresariales, cumpleaños, reuniones, entre otros. Tuvimos el caso de un muchacho que sale con la ex de su mejor amigo, entonces no se animaba a comunicar la situación y contrató a Alexander Caniggia, que es el ídolo del “perjudicado” para que contara lo expuesto.



Además, existe una sección que cuenta con el desempeño de un pastor que puede casar de forma digital. Esto tiene validez en Estados Unidos pero no en la Argentina, pues aquí se utiliza de una forma más folclórica. Además hay un famoso que se pide como testigo o para que cante.

—También esta propuesta tiene un costado filantrópico dedicado al Hospital de niños…



—Tenemos un convenio cerrado con esta institución a través del cual se pide determinado saludo, canción, mensaje para que ayude a los niños a transitar mejor su estadía sanitaria. Así acercamos esta consigna hacia el famoso para que cumpla el deseo y se hace llegar el video de manera gratuita. Vale mencionar que en todos los otros contextos esta web es monetizada.