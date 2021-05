Las razones de Aracely Arámbula para abandonar a Luismi

Durante este fin de semana, la serie de Luis Miguel estrena el último capítulo de su segunda temporada y es por ello que Polo Martínez, el último manager del astro, decidió brindar una entrevista para contar sus vivencias en común.



Para comenzar, el hombre asistió a los recuerdos de Marcela Basteri, la mamá del cantante que desapareció sin dejar rastro y que fue buscada hasta por Interpol. Se presume que fue asesinada por su exmarido que era violento y administraba de mal modo la fortuna de su hijo.



Con respecto a las relaciones amorosas del muchacho que conoció en 1983 y comenzó a representar, asumió que su amor primero fue Mariah Carey, la colega norteamericana con la que entabló un amorío de cuatro años pero terminó debido a las incompatibilidades en sus objetivos de vida.



A la brevedad, conoció a Aracely Arambula, una mujer periodista, actriz y conductora mexicana que lo enamoró y despertó sus ganas de tener hijos. Así nacieron Miguel y Daniel.



Al respecto, Martínez expresó: “Cuando la conozco, estábamos en Los Ángeles. Allí Luis me dijo: Me encantaría tener hijos con esta mujer y los vamos a tener, ah bueno, está bien. Tan así que cuando estuvimos en Las Vegas, fui y yo y los hermanos y ahí salió que estaba embarazada”.



Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. En un principio, los tortolitos disfrutaron la dulce espera pero las situaciones cambiaron cuando ella decidió regresar al trabajo. Es por ello que Martínez cree que la separación fue un hecho: “Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a la casa y a estar con él, y después cuando estuvo embarazada dijo: Yo voy a seguir trabajando, entonces eso a Luis no le gustó mucho”.



Vale mencionar que la mujer se hace cargo sola de sus hijos, puesto a que el padre de las criaturas no aporta con la cuota alimentaria ni el régimen de visitas. De esta manera inició una causa legal contra la productora que realiza la serie para poder cobrar los retroactivos de la causa por alimentos. Por su parte, el cantante está separado de su joven novia que lo habría dejado por un empresario argentino llamado Matías Tassi. Además, convive con su hija Michelle en una mansión en Estados Unidos.