Las Villa: “La Argentina es un punto energético muy fuerte”

Las poderosas mellizas colombianas Laura y Lucía, conocidas como Las Villa, acaban de estrenar su nuevo sencillo La Carta bajo Warner Music Latina. Este lanzamiento llega después del lanzamiento de su último EP Flow romántico a finales del 2021. La carta y su video oficial están disponibles en todas las plataformas digitales a partir de hoy. Para conocer más de este single, escrito por ellas, Vibarco, La Pardo y Casta (también productor), diario Hoy dialogó con Laura y Lucía durante su fugaz visita a la Argentina.

—¿Cómo se sienten al estar en Buenos Aires presentando nuevo material?

—Laura: Muy felices la verdad, siento que la Argentina es un punto energético muy fuerte, que mueve mucha energía este país, y siento que ha sido una recarga para nosotras dos. Además de ser un lugar muy rico, hemos comido delicioso, mucha carne, medialunas, tienen muy buena gastronomía, quiero probar el mate, siento que ha sido muy lindo encontrarnos con la cultura y la energía de la Argentina.

—¿Es la primera vez que vienen a la Argentina? ¿Qué estuvieron haciendo estos días?

—Lucía: No, habíamos estado en 2018, unas semanas, pero no logramos conocer nada, porque habíamos venido por otra experiencia y realmente la estamos viviendo de manera muy diferente en esta ocasión, siento que más maduras y más grandes y eso nos ha permitido apreciar de otra manera la gente, la cultura, la gastronomía, la arquitectura, y estamos como extasiadas. Yo estoy feliz y no me quiero ir.

—¿Cuándo supieron que la música era lo de ustedes?

—Laura: Desde chicas en mi casa cultivaron mucho la música porque mi abuelo hacía zarzuelas y mi papá componía y tocaba guitarra, nacimos y crecimos en un entorno muy musical, con clases de flamenco, de piano, de canto, de solfeo, crecimos rodeadas de música. Luego entramos en una academia de teatro musical, y cuando empezamos a quedar juntas o cada una en los castings de las obras, entendimos que del arte si se podía vivir, porque de más chicas nos “pagaban”, pero al ser menores, era con viajes o algo así y ya mayores nos empezaron a pagar un sueldo, entonces nos dimos cuenta de que podíamos vivir de esto y ahí nos empezamos a dedicar a esto, al teatro, al arte, a la música.

—Ahora se dedican específicamente a la música, ¿cuándo cambiaron el camino y tomaron, además, la decisión de hacerlo juntas?

—Lucía: Desde 2016 escribía música pop inspirada en Alejandro Sanz, baladas, una copia barata y muy mala, de Alejandro Sanz. Y lo abandonamos y en 2018 nos miramos y dijimos: “Si queremos hacer algo en la música es el momento, y si funciona o no tenemos que averiguarlo ya”. Y nos sentamos y literalmente comenzamos a escribir con karaokes en YouTube de Bad Bunny, dando un giro haciendo cosas en un lado opuesto, con música y sonidos más contemporáneos, que además era lo que nos gustaba, y empezó a fluir todo, empezamos a conocer a quienes nos llevaron por este camino musical, mánagers y demás y desde ese momento no paramos.

—Su música tiene rasgos de sonidos urbanos pero está muy ligada a España, ¿por qué?

—Laura: Tenemos mucha influencia de la música española por nuestra familia, la zarzuela de mi abuelo, los cantantes que nos ponían, porque crecimos escuchando a Lola Flores, o bailándolo, nos metieron en clases de flamencos de chicas, así que conocimos los aires, o palos del flamenco, como bulerías, soleales, tangos, guajiras, rumba flamenca, crecimos influenciadas por eso, por los cantantes que escuchaban, también, nuestros padres, no solo flamenco, como Mercedes Sosa, de acá, Joan Manuel Serrat, Mecano, José José y es la música que nos encanta ahora, y de ahí viene la influencia, de nuestra pasión por el flamenco e influenciadas por el sonido.

—¿Cómo componen o “arman” los temas?

—Lucía: Empezamos imitando, y después al estar solas en un cuarto con el karaoke de YouTube entendimos que somos un complemento y empezamos a escribir nuestras canciones, nos complementamos mucho, somos las capitanas del barco. A mí me gusta mucho la parte lírica, la parte más romántica, las melodías, la parte incluso más pop, y Laura aporta la parte más rítmica, urbana, callejera, pero es un proceso creado por las dos, balanceando la música y cada una aportando ideas a la par del trabajo con productores. Así empezamos y hoy seguimos a una escala más grande, cada una aportando su color.