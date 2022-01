Laura Novoa habló de su dislexia: “No es una discapacidad sino una manera diferente de pensar”

Hace poco más de un año, la actriz Laura Novoa sorprendió a todos al revelar que era disléxica en la edición 2020 del Cantando, por lo que le costaba un esfuerzo enorme su preparación en el certamen televisivo.

En el programa Implacables, la actriz volvió a referirse al tema, detallando su situación viviendo con la dislexia.

“La dislexia no se cura, es algo que uno padece y lo lleva puesto toda su vida. Lo que está bueno es saber que uno lo tiene, en realidad, porque es la manera en que empieza a compensar algunas cosas”, comenzó diciendo Novoa.

Y explicó: “Es como que tenés mucha facilidad para algunas cosas y para otras no. No es una discapacidad, sino que es una manera diferente de pensar. Y la verdad es que fue una oportunidad poder decirlo, porque ya mi carrera habla de mí. Entonces, que estudio, que soy obsesiva, que laburo y que soy profesional, son datos objetivos de la realidad. Y, en general, a los chicos con dislexia se les dice que son tontos o que no saben o que no van a poder”.

En el diálogo, la actriz explicó la importancia de visibilizar esta problemática debido a la gran ayuda que puede brindar a otras personas que tienen el mismo trastorno del aprendizaje:

“Para las personas diferentes, que tienen otras capacidades y que tienen que ser como más defensoras de esas capacidades, que quizá por momentos son invisibles para los demás, está bueno que uno lo diga. Porque da como aliento para decir: ‘Somos distintos, pero también tenemos otras capacidades como, por ejemplo, la de ser extremadamente empáticos o extremadamente sensibles’", afirmó.