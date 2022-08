Lucía Seles presenta su potente obra

La multifacética artista Lucía Seles presenta una retrospectiva integrada por obras, videos y conferencias, además del estreno de piezas nuevas hasta el domingo 11 de septiembre en el teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715, CABA). Recientemente, Seles participó del Bafici, Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, con varios proyectos, y por eso con ella hablamos para saber más detalles.

—¿Cómo estás viviendo este momento en donde el público se encuentra con tu obra y en el marco de una retrospectiva, donde, además, pueden ver mucho de tu trabajo?

—Estoy siempre hasta último momento trabajando mucho con el montaje, nunca me sereno con eso, trato de estar enamorada de todo hasta último momento, y si hay cosas que me molestan o no me gustan, me desespero.

—¿Sos muy exigente con tu trabajo?

—No, soy ciega con respecto a mi autodisciplina y no quiero parecerme a nadie, ese es mi intento, siempre trabajo sin parar, encerrada en mis cosas, anoto todo el tiempo todo. Estudio música, soy bandoneonista y toco la guitarra, que son las dos cosas que más me cuestan.

—Eso se refleja en tu obra, porque in­cluís todo…

—Siempre trato de homenajear cosas, aunque me gusta que no quede del todo claro eso y eso me da mucha ilusión y a la vez que no se reconozca nunca; por ejemplo, estoy obsesionada por la confitería Ritz. Ese primer piso me encanta y una de las fantasías más grandes sería dar una conferencia en la Ritz más que nada en el universo, estar ahí es un sueño, porque es uno de los establecimientos más queridos por mí. Uno de los videos que presento ahora está rodado en el cementerio de La Plata. Surgió porque tenía que ir a la terminal de Unión Platense y ahí hice videos y me dijeron que no podía seguir haciéndolos.