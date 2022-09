María Valenzuela habló sobre su problema de salud y su recuperación

Meses atrás, el mundo del espectáculo quedó impactado por el pedido de ayuda que María Valenzuela había publicado en su cuenta de Instagram. En marzo, la actriz habló sobre el mal momento que estaba sufriendo a causa de una mala praxis odontológica, que la llevó a pesar 35 kilos por no poder comer alimentos sólidos debido al dolor que padecía.

Esta semana, la actriz reapareció en la televisión. Cuando ingresó al piso, Florencia de la V señaló su aumento de peso. “Subiste de peso”, comentó, mientras Valenzuela modelaba mostrando su outfit. “¡Diez kilos más o menos!”, respondió emocionada la artista. “Se me nota en la cara. Irme a Ushuaia me cambió la vida, me cambiaron los dientes de abajo y empecé a comer”, dijo sobre el tratamiento que le realizó su odontólogo y amigo, Marcelo Carta.

Valenzuela se instaló durante un tiempo en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, para atender dichos problemas de salud que comenzaron hace más de tres años cuando un odontólogo le realizó un mal tratamiento con implantes. “Estuve 2:10 horas contadas por reloj con la boca abierta, con el taladro, el torno, mientras trataban de partirme los dientes que no se rompían”, relató con respecto al tratamiento.

Después de haber permanecido 12 días en Ushuaia y 40 días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actriz contó que aumentó aproximadamente 10 kilos. “Yo esquivaba los espejos, terminaba de bañarme y pasaba de largo porque sabía cómo estaba físicamente y me whatsappeaba con este Manuel (en referencia al profesional denunciado por mala praxis) que está en Barcelona”, mencionó sobre cómo se vio afectada su salud.

Habiendo emprendido el proceso de recuperación, Valenzuela reapareció en los medios de comunicación. El martes, en Intrusos, conversó sobre el mal momento que atravesó durante los últimos tiempos. “Subí 10 kilos, más o menos. Se me nota en la cara. Me cambió la vida y me cambiaron los dientes de abajo. Empecé a comer”, empezó relatando.

“Me acuerdo de que en la última sesión que tuvimos con el odontólogo Marcelo Carta, que yo al día siguiente me volvía a Buenos Aires, me dice: ¿Qué pedimos? Una pizza. Yo comía todo blandito y dije: Se me quedan los dientes ahí. Entonces mordí y le dije: Marcelo, estoy masticando, no lo puedo creer. Estaba masticando sin dolor, después de cuatro años”, continuó diciendo sobre los primeros pasos de su recuperación.

“Me encantaba la gente que cuestionaba que yo saliera a escrachar al odontólogo. Pero, loco, yo me banqué cuatro años, la pandemia, sin decir nada y sin hablar de este problema. Llegó un momento que no podía más”, agregó. “Pero casi perdés la vida, María”, dijo la conductora del ciclo, Florencia de la V. “No sé si tanto porque soy refuerte. Pero sí estuve internada tres veces por falta de peso, deshi­dratada, porque yo comía un bocadito de pollo y me llevaba 10 o 15 minutos masticarlo”, expresó la actriz.