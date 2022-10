Mato Ruíz: “Me gusta improvisar”

De forma reciente, el cantante y compositor Mato Ruíz presentó su último trabajo discográfico titulado Especie Bebé.

Ahora, el artista se prepara para dar un concierto bajo el formato solista en el ciclo Casa sin dueño, que tendrá lugar el sábado próximo, a las 21 y es por ello que fue entrevistado por este multimedio.

—¿Qué podés revelar sobre este show que darás a la brevedad?

—Para mí, esta presentación será una vuelta al cantautor. Es decir, va a suceder solo con la guitarra, después de la presentación del disco Especie bebé y de haber hecho ya varios conciertos junto a mi banda.

—Por otro lado, ¿cómo describirías las canciones que vas a poner en juego para esta ocasión?

—Las canciones, hoy, tienen otro vuelo. Sucede que cuentan con un perfil más rockero, orgánico, pero con sonoridad de una banda.

—¿Cuál es el balance posterior al lanzamiento de Especie bebé?

—Hemos logrado un ensamble potente y diferente al disco a la vez. En un principio el trabajo fue emular la sonoridad del disco y a medida que pasaron los shows, los músicos se fueron adueñando de las canciones y todo cobró vida, creció.

—¿Qué sensaciones te rodean ahora?

—Estoy muy contento y agradecido con mi banda. Es alucinante lo que se produce cuando distintas personas se encuentran en un propósito común, y la música no es la excepción. Aparece la magia que existe solo en ese lugar de encuentro, eso que no se puede explicar, por suerte.

—¿Qué otros detalles podes precisar sobre el evento solista?

—Este concierto del sábado será mi reencuentro con la soledad. Me da otra adrenalina, tengo que reinterpretar los temas, buscarles el duende nuevamente (sé dónde vive, igual). Vuelvo a la figura de cantautor, modificado y claro, las canciones también. Será un concierto íntimo donde haré un repaso de mis discos, más algunos estrenos de canciones que no mostré aún y quizás algún cover. Me gusta improvisar. Veremos que nos depara la noche. Música, seguro.