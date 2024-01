Moria Casán arremete nuevamente contra Pampita después de su feroz cruce en vivo

La diva de los escenarios, Moria Casán, volvió a ser el centro de atención al inaugurar una nueva temporada de su espectáculo Brujas en Buenos Aires, con un teatro repleto de espectadores ansiosos por disfrutar de su talento. Sin embargo, la paz se vio interrumpida cuando una cronista le preguntó sobre el tenso episodio que protagonizó con Pampita hace algunas semanas.

La “One” inició la conversación destacando su alejamiento de la temporada teatral porteña debido a diversas ocupaciones y reveló que se encuentra inmersa en un proceso de “detox absoluto”. Explicó que está enfocada en sus asuntos personales, dejando atrás los chismes del ámbito artístico, y dedicándose, entre otras cosas, al estudio de la Kabbalah.

“Estoy metida en mi mundo. No miro nada, los chismecitos los dejo en el Bailando y se me van, y estoy estudiando Kabbalah, que me lleva mucho tiempo”, compartió Moria Casán con la cronista.

Moria Casán afirmó: “Eso te llena de sabiduría, y no es que eso te pone en modo zen y soy la más buena del planeta, sino que estoy muy elevada, entonces todo lo que está abajo es como puaj”. La diva finalmente abordó el tema del cruce con Pampita, dejando claro que la disputa no afectó su estado de ánimo elevado y concluyó de manera contundente: “No califica para pelear conmigo”.