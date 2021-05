Nacho y Staner, enfrentados por el ritmo

El próximo miércoles a las 21, por Space y por el canal de YouTube de la señal, Staner y Nacho se medirán en una nueva entrega de Combate freestyle. Este es el certamen que pone en pantalla las conocidas “batallas de gallos”: dos cantantes se enfrentan para improvisar y luchar con melodías. Diario Hoy dialogó con ambos para saber más de la batalla que los tendrá como protagonistas.

—¿Cómo estuvieron conectados con la música en el contexto previo al Combate? ¿Es complicado salir al escenario en una situación como la que vivimos?

—Nacho: Creo que lo más importante de este caso, de cómo está todo ahora, es adaptarse, tenes que ser consciente que vas a competir sin público, que si te meten en un hotel tres días antes y te hisopan y te tenes que quedar acá es porque tenés que respetar las normativas para que se pueda llevar todo a cabo, y que es parte de cumplir, es nuestro trabajo, funciona de esa manera. Hoy es así, tal vez el día de mañana no lo sea, pero creo que todo pasa por ese lado, por lo menos desde mi punto de vista.

—Hay muchas chicas que te toman como referente. ¿Sentís más presión?



—Staner: Puede ser, pero siento que estamos muy bien representadas, que si no lo logro, otras lo van a lograr por mí y por todas las pibas que no lo están pudiendo. El género está muy bien representado, por suerte tenemos muchas oportunidades, estamos en una etapa muy linda en la que podemos demostrar que nos merecemos esas oportunidades, entonces no siento que sea una presión, lo tomás como algo lindo, “voy a representarlas”, “yo voy a hacerlo”, no “tengo que hacerlo”.

—¿Sueñan con representar, más allá de los logros de cada uno ahora en Combate freestyle y otros torneos locales, al país en alguna competencia internacional?



—Staner: Para mí sería un orgullo, sé que Nacho tiene más experiencia en eso, pero creo que es eso, una experiencia, ganes o pierdas.



—Nacho: Yo creo lo mismo, siempre tuve la sensación de que compito para mí, para autosuperarme, pero cuando llegás a una instancia para representar al país es diferente.