Nicco Annan: “Todos los personajes tratan de ser libres”

Nicco Annan es uno de los protagonistas de la segunda temporada de P-Valley de StarzPlay, en donde encarna al Tío Clifford, el guía de todos en el lugar. En exclusiva para la Argentina, diario Hoy dialogó con el actor, bailarín y coreógrafo, que tuvo roles en series como This is us, Shameless y Snowfall antes de presentar la nueva entrega.

La segunda temporada revela al bar Pynk totalmente nuevo, que lucha por mantenerse abierto durante una pandemia, una batalla por el trono y la posibilidad de que sangre nueva manche el vestuario. Esta temporada lleva al público a profundizar en las vidas de los queridos personajes del Pynk mientras la oscuridad desciende sobre Chucalissa.

—Antes de hablar de P-Valley quería preguntarte: ¿cuándo supiste que querías dedicarte al entretenimiento?

—Mis padres dicen que desde la escuela primaria, o aun antes, pero para mí pasó a los 12 o 13 años, que pensé que quería hacer eso al ver la serie Fama, ahí estaba Gene Anthony Ray, que hacía de Leroy, y pensé que quería hacer eso.

—Querías ser Leroy…

—Sí, y empecé a tomar clases de danza, después de improvisación, después actuación en la secundaria, después entré al conservatorio, Nueva York, el teatro, y acá estoy.

—¿Tenías otros actores, actrices, bailarines o artistas favoritos?

—Sí, Harry Belafonte, Sidney Poitier, que tenían dignidad y una masculinidad clásica que me atraía. James Earl Jones, Anthony Hopkins, Robin Williams me inspiraron siempre.

—Si soñamos y pudieras hacer una remake de algún trabajo de ellos, ¿cuál elegirías?

—Es muy difícil, son diferentes, pero ellos tienen profundidad, como Williams en La sociedad de los poetas muertos. Sí, ahora que lo pienso, me gustaría hacer esa película.

—Te gustan los proyectos en los que se involucra la formación, como Fame, que era una academia de danzas, o en La sociedad de los poetas muertos, un profesor con alumnos rebeldes…

—Sí, y como bailarín me gustaría recrear El mago, por uno de mis mentores, George Faisan, amo sus movimientos, pero creo que Cantando bajo la lluvia podría ser otra.

—Yendo a P-Valley, ¿qué es lo que más te gusta de encarnar al Tío Clifford?

—Poder encarnar un superhumano, emocionalmente, que va a varios lugares. Amo su libertad, sus pensamientos, que va y viene, que habla, pero también dice cosas profundas, eso me encanta.

—¿Cómo es un día en el set? ¿Se divierten?

—Un día es muy sacrificado, la gente de hecho se sorprende por todo el trabajo que hacemos. Hay baile, rutinas, es como si estuvieras en un campo militar, pero además hay gente actuando, y hay espacios muy ruidosos y otros muy íntimos, silenciosos, que permiten estar listos para las escenas, es como en los Juegos Olímpicos: unos como locos, y otros meditando, así es un día en P-Valley.

—¿Qué podés adelantar de la nueva ­temporada? ¿Cuáles son los detalles más importantes?

—Es muy dura, la rodamos en pandemia. Creo que en la primera se nos introducía a los personajes, pero ahora va mucho más profundo sobre los derechos de las mujeres, qué pueden hacer y decidir sobre sus cuerpos, todos los personajes tratan de ser libres.