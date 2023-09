Nichi: “La influencia que tuve fue la música que nos ponían cuando éramos chicos”

La artista argentina Nichi lanzó cuatro de las nuevas canciones que forman parte de su segundo álbum, La contradicción, el primero con todos sus temas interpretados en su idioma natal. Con ella hablamos.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar a la música y a cantar y a componer?

—Bueno, un poco suena medio cliché, pero desde siempre, porque desde muy chiquita me ponía a cantar, me encerraba en el estudio de mi viejo en la oficina ahí a cantar, y en el piano y la guitarra; estaba todo el día tocando instrumentos. Pero me daba mucha vergüenza, era muy tímida y me costaba mucho hacerlo, pero siempre estuvo muy en mí la música.

—¿En algún momento pensaste que por ahí no ibas a dedicarte a esto?

—Sí, en un momento sí, me pasó. Fue un momento muy corto, en el que tuve así como una duda, que fue cuando me metí a estudiar Ciencias Políticas. Tuve un momento en el que me dije bueno, quizás la música es como que hay que meterle mucho y cuesta, pero ahí me di cuenta de que en realidad la música siempre estaba en mí y no podía, no lo iba a dejar.

—Y además algo completamente alejado, como las Ciencias Políticas.

—Sí, completamente. Después como que le fui encontrando el lugar en común que tenían las Ciencias Políticas con la música. Tienen mucho que ver con la comunicación, que es algo que siempre me llamó la atención más allá de mi timidez. Siempre me gustaba comunicarme de alguna forma y encontraba ese punto en común, pero igual sí, obviamente, dos mundos distintos.

—Tu primer disco fue en inglés, ahora estás lanzando material en castellano. Tus influencias son eclécticas: Juan Luis Guerra, Bon Iver, completamente diferentes. ¿Cómo fue apareciendo el sonido también de lo que vos querías hacer?

—Pienso que la influencia que tuve fue la música que nos ponían cuando éramos chicos: Elton John, Genesis, Air Supply, Fito Páez. Es muy muy variado, y creo que el denominador común que quedó en mí de todos los artistas es el amor por la canción, estrofa, estribillo, una música clara, digamos.