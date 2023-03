Nikki Bella: “No soy solo una mujer fuerte”

Desde el miércoles 29 de marzo a las 20, E! Entertainmente estrenará Nikki Bella dice acepto, en donde se verán los preparativos de la famosa luchadora antes de casarse con Artem Chigvintsev. En esta entrevista exclusiva con diario Hoy, Nikki Bella cuenta cómó llegó a la WWE junto a su hermana Brie y qué veremos en el show.

—Antes de hablar sobre Nikki Bella dice acepto, me gustaría saber: ¿qué sueños tenías para cuando crecieras?

—Bueno, mi primer sueño fue jugar en la World Cup en el equipo de fútbol de mujeres. Eso fue un sueño muy grande. Estaba muy entusiasmada con Mia Hamm, Carla Overbeck y Brandy Chastain. Fui una jugadora de fútbol competitivo, y eso es algo que siempre quería hacer y también decía que un día iba a estar en la E!, pero eso es porque pensaba que podía ser un supermodelo, y mi hermana me hacía divertir, porque me decía que no tenía el tamaño, pero finalmente hoy estoy en la señal. Estaba muy entusiasmada con la poesía y las citas cuando era joven, pero ahora que he visto todos los cambios que han traído para las mujeres y las barreras que he roto es muy hermoso ver que algunos de esos sueños se cumplen.

—Tenías muchos intereses, ¿cómo llegaste a la lucha libre?

—He sido atleta toda mi vida, fui jugadora de fútbol, pero también me he sentido muy atraída a Hollywood, al Hollywood más antiguo, veía muchos filmes de Marilyn Monroe y amaba esa forma de actuar. Me gustaban también mucho las telenovelas, y cuando trabajé en Hooters, estaba puesta la lucha y me llamaban La Roca en el campo de fútbol porque es lo que golpea a las mujeres. Al crecer fue mi hermana Brie quien llegó y me dijo: Mirá, hay mujeres que están en luchando ahora en WWE y tienen que ser personajes. Y fuimos a Divas search, y el resto es historia.

—¿Cómo creaste tu personaje?

—Por un tiempo todo el mundo decía que ya teníamos un personaje, por ser hermanas, idénticas, y entonces, Brie y yo siempre usábamos las rosas y los caballos, porque queríamos mostrar nuestro lado latino. Brie y yo somos mitad mexicanas y mitad italianas. Entonces, éramos ese tipo de personajes por un tiempo, hasta que nos volvíamos Fearless Nikki y Brie Mode, y fue un gran éxito. Llegué con mi uniforme de fútbol, pero sexy, y siempre fui 02 en fútbol, por eso uso el número en mi ropa.

—¿Qué podés adelantar del show?

—Es una serie de cuatro partes donde vas a ver a Artem, a mí y a mi hermana Brie, en la previa del casamiento y el viaje a París. Va a haber momentos increíbles, como a Artem intentando conseguir a sus padres en Rusia, van a conocer a Mateo por primera vez. Hay un montón de momentos mágicos, un montón de drama y van a verme a mí.

—Soñabas con ser parte de E! y ahora los sos, ¿sensaciones?

—Es increíble. Cuando trabajás en la televisión, siempre estás agradecida por cada oportunidad que tienes, como cualquier industria. Yo estaba muy emocionada por esto porque mis fans han estado en una aventura tan increíble conmigo y es algo que yo quería darles. Y tener la oportunidad de darselo es increíble, porque no todos lo hacen.

—¿Qué vamos a conocer de vos que no sabíamos antes?

—Cuán vulnerable me hace mi marido. Porque no soy solo una mujer fuerte, él es lo que me hace débil en una forma increíble, porque lo amo mucho. Además de verme en esta relación también conocerán cómo me ha formado como una madre increíble y solo más suave. Hoy me siento muy “suave” en cosas que tal vez me cuidaría en el pasado, pero he aprendido a soltar, y solo veo un lado diferente de mí. Tal haya crecido, eso es lo que van a ver.