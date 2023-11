Paris Hilton fue madre por segunda vez

La siempre tan excéntrica Paris Hilton anunció hace unos días que fue madre por segunda vez de una niña, que llamará London, en referencia a la ciudad británica.

La heredera de la cadena de hoteles publicó una foto en sus redes con un conjunto de bebé rosa y la tierna frase, “Mi bebé ha llegado”. Enseguida obtuvo millones de likes, y varios comentarios de felicitación por la llegada de una nueva integrante a su familia.

Algunos estaban en la duda de si el bebé en cuestión estaba por llegar al mundo, o si ya había nacido, a lo que respondió Paris que su bebé ya había llegado.

Este es el segundo hijo que tiene con su pareja, Carter Reum. Ambos anunciaron a principios de año que había nacido Phoenix a través de una madre sustituta. Método conocido en nuestro país por Luciana Salazar, que usó para tener a su hija Matilda.

En otra publicación, Paris mostró a su hijo, con una frase que decía “el hermano mayor”, luego de conocerse la noticia.

La empresaria ya tenía muchas ganas de ser madre de una niña: “He planeado los nombres de mis hijos durante años. Sabía que si tenía una hija se iba a llamar London (Londres), porque es una de mis ciudades favoritas. Es un nombre precioso que funciona tanto para niño o niña. Me encanta, es bonito y suena bien: Paris y London”, comentó la modelo.

La mediática se sometió a varios tratamientos de fertilidad en este año, ya que los 20 embriones que ella congeló eran de varones. “Hemos pasado por esto siete veces y todos son niños. Justo me sometí de nuevo al proceso hace un mes, y ahora estoy esperando los resultados, a ver si hay alguna niña”, explicó en una entrevista Hilton, en febrero.

Cuando llegó su primer hijo, Phoenix, la pareja hizo mucho esfuerzo para que no se supiera, incluso no revelaron la noticia a su círculo íntimo de la familia, su madre, hermanas y hasta su mejor amigo. No supieron de la noticia hasta pasada una semana de que el niño había nacido.

La empresaria confesó en una entrevista que anteriormente le habían congelado los óvulos por un consejo que le dio su amiga Kim Kardashian y que incluso llego a planear tener un hijo sola. Esto lo pensó, claro, antes de conocer a su actual pareja, Carter. Ellos se casaron en noviembre del 2021, después de dos años de noviazgo.