Pía Slapka fue operada de urgencia tras un accidente en medio de sus vacaciones

En los últimos días, se conoció una noticia que conmocionó al público y al mundo del espectáculo: Vero Lozano sufrió un grave accidente que interrumpió sus vacaciones familiares.

Ahora se conoció una noticia que recuerda este fatídico hecho: la modelo Pía Slapka tuvo que ser operada de urgencia tras sufrir la rotura de un menisco mientras se encontraba vacacionando con su familia y amigos en la costa.

La modelo se encargó de comunicar la triste noticia a través de sus redes sociales donde brindó detalles del accidente para tranquilizar a sus seguidores y seguidoras:

"Hola comunidad !!!! Les cuento lo q me pasó. Esto de vivir intensamente me gusta pero tiene sus consecuencias. Jugando un pikadito con amigos e hijos en la playa me rompí el menisco (parece ser que lo tenia roto de antes y esta vez se fisuro un poco mas)" comenzó a escribir.

Y decidió agregar: "El cuerpo sólito me puso el freno y me dijo hasta acá llegas fiera. El año pasado y el anterior el cuerpo me envió un par de alarmas y no las escuché lo suficiente. Evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era. De esto aprendo también porque todo lo malo tiene algo bueno".

Pía también aprovechó para mandar un especial saludo a los profesionales que la atendieron en el Sanatorio Las Lomas, donde fue ingresada para ser intervenida quirúrgicamente.