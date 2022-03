“Podría sugerirle al universo que me encantaría que la gente escuche mi música”

Formado como músico, compositor e intérprete, Jero Jones es una de las incipientes figuras de la escena contemporánea, que ahora se encuentra promocionando su último material de estudio. Es por ello que dialogó con este multimedio para dar cuenta de los detalles del EP, las travesías suscitadas en su joven recorrido y para precisar cuáles serán sus proyectos venideros.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el arte?

—Mi relación con la música nació desde muy chico. A los nueve años comencé a tocar música con un bajo muy viejo en la escuela primaria. Mi inspiración nació luego de escuchar a The Beatles, puntualmente luego de un video entre Paul McCartney y Michael Jackson. Aquí comenzó mi pasión por la música y este hermoso arte. Con el tiempo como autodidacta, me gusta componer en piano y guitarra.

—¿Cuáles son las características de esta producción que estás presentando?

—El EP lo titulé Hollywood está lejos de casa. Es una obra de cuatro canciones que aborda temas desde lo más profundo como lo es el amor y la soledad, también muy subliminalmente habla sobre las oportunidades que se pierden en la vida por tomar atención en cosas superfluas y de la tiranía que muchas veces ejerce ser humano desde lo consiente e inconsciente. El título representa un sentimiento de lejanía con lo extraordinario de los sueños. Su portada fue pensada en un artista presentándose en lo que sería un típico cine de los setentas en Los Ángeles, creando así un oxímoron entre la ilustración y el nombre del álbum. Todo el EP brinda un sentimiento constante de nostalgia y pureza que hace recordar a los comienzos del rock nacional en la Argentina junto a un increíble trabajo de sonido en la mezcla. Fue grabado y producido por el mítico Nelson Pombal, quien trabajo con artistas de la talla de Charly García, Palito Ortega, Guasones y muchos otros gigantes de la industria nacional. El trabajo con Nelson duró cuatro meses, comenzamos en julio de 2021, y tuvimos la extraordinaria colaboración de Fernando Samalea en la batería. Aparte de la percusión, todos los demás instrumentos y arreglos fueron grabados por mí. La masterización se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, por Chris ­Hanzsek que también tiene un historial muy importante por haber producido con Soundgarden, The Melvins y Green River.

—¿Cuál es el concepto estético de la obra?

—Pedro Raúl es un sencillo que se utiliza como corte de mi primer EP como solista. La canción habla sobre la vejez, la experiencia, la infidelidad y el amor. Además, lleva el nombre de mi abuelo, con quien luego de recordar algunas de sus vivencias, me inspire en el tema. Primero compuse la letra y luego la música. Es una canción repleta de sintetizadores, vientos funkys y arreglos de modern pop que transportan a una diversidad de géneros y momentos alrededor de toda su duración al oyente. Culturas como las del funk, rock and roll y pop se encuentran plasmadas con toda intensidad en la canción.

—¿Qué sensaciones te rodearon durante el proceso de composición y grabación?

—Primero, es importante decir que toda pasión se disfruta, en todo momento sentí sensaciones, claro que sí. La primera fue alegría porque tenía la oportunidad de comenzar a grabar mi primer EP, luego fue mutando entre el amor y el agradecimiento ya que la vida me permite poder hacer lo que me apasiona desde muy chico. Ya culminando la grabación, muchas ansiedades y un poco de incertidumbre.

—¿Qué expectativas tenés ante este estreno?

—Siento mucha felicidad y un poquito de incertidumbre por cómo lo recibirá el público. Sé que es algo que no se puede controlar, pero intento siempre separar mis ansiedades, para disfrutarlo paso a paso.

—¿Por qué recomendarías a la gente que escuche este tema?

—¿Recomendar? No. No me gusta dar recomendaciones. Podría sugerirle al universo que me encantaría que la gente escuche mi música, que le guste y que puedan experimentar mis ­mismas sensaciones, como cuando las canto y las compongo.