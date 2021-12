Reina Reech habló sobre el rumor que sostenía que Ricardo Darín era el padre de su hija Juana

Durante años circuló un rumor que involucraba al actor Ricardo Darín con Juana Repetto, la hija que tuvieron la actriz Reina Reech y el conductor Nicolás Repetto.

En el medio se instaló que Juana en realidad no era hija del conductor sino del actor Ricardo Darín, debido a su parecido físico y al vínculo sentimental que tuvo el actor con su madre, en el pasado.

Invitada a Debo Decir, la actriz y productora Reina Reech aprovechó para hablar del tema. Luis Novaresio le preguntó cómo hizo para sobrellevar esa fake news y ella respondió:

“No fue fácil. Me creo tan íntegra que jamás podría mentir sobre una cosa así. Sobre todo, a ella misma”, comenzó diciendo Reina.

Y reveló que en su momento les rogó a Darín y a su hija mayor realizarse un ADN para terminar con el rumor:

“En su momento les rogaba: ‘¡Haganse un ADN! Yo no tenía dudas. Pero se lo propuse a ambos. Y ninguno quiso, porque ellos tampoco tenían dudas”.

Y luego agregó:

A mí me pareció perverso (el rumor). Una historia horrible”.

Nicolás Repetto, padre de Juana, se había referido al tema en una ocasión anterior:

“Me enteré por Juanita. Ella me lo contó, me lo mostró y me dijo que en Internet había una página sobre el tema. ¡Qué horrible la gente que hace eso! No puedo creer que alguien le haga hacer dudar quién es su papá”, afirmó el conductor.