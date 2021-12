Se suman acusaciones contra Chris Noth

Reconocido por su desempeño actoral en el séptimo arte durante la década de los 80, Chris Noth construyó su carrera en Hollywood convirtiéndose en una figura de primera línea. Tras ese exitoso paso por la pantalla grande, luego comenzó a tener roles en series destinadas a la pantalla chica, tales como La ley y el orden, que aún permanece en vigencia luego de veintitrés temporadas, entre otros.

Sin embargo, el rotundo éxito y reconocimiento le llegó con su encarnación de Mr. Big, un empresario financiero de la bolsa de New York que protagonizaba, junto con Sara Jessica Parker, la comedia romántica Sex and the city, recordado ciclo de la cadena HBO. Esta dupla eterna se convirtió en un clásico por sus idas y venidas en una relación amorosa que nunca terminaba de concretarse por las crisis y desencuentros, hasta que finalmente decidía darse una chance con una boda de ensueño.

Sex and the city se convirtió a lo largo de cada una de sus temporadas en un norte para las comedias y series protagonizadas por mujeres, las cuales, en ese momento, a diferencia de hoy en día, eran muy pocas. La historia es una adaptación de Sexo en Nueva York, best seller de Candance Bushnell, quien supo luego realizar una precuela llamada Los diarios de Carrie, también llevada a la televisión, y centrada en la adolescencia del personaje.

Tras esta serie, que duró muchas temporadas en el aire, el elenco instaló una moda de alta costura. Por esa razón, los grandes diseñadores se ponían en fila para vestir a las estrellas, quienes rápidamente se convirtieron en el objetivo de la prensa especializada. Además, se filmaron dos películas y, recientemente, la serie volvió a la televisión con una historia que continúa en los años posteriores a la anterior temporada. Pero en este revival de lo que fue Sex and the city, llamado And Just Like That…, un nuevo capítulo de Sex and the city, el actor que interpretó a Mr Big fue denunciado de forma anónima por abuso sexual, por tres mujeres que tomaron valor y decidieron visibilizar su testimonio a través de medios digitales de comunicación. Las denunciantes situaron las denuncias en diferentes momentos de su estadía en Los Ángeles con fechas certeras, que son en 2005, 2010 y 2015.

En este escándalo de alcance internacional, la esposa del famoso involucrado, Tara Wilson, mostró un profundo enojo y lo defendió afirmando que las tres chicas están montando una escena falsa.

Vale mencionar que esta pareja se conoció en el 2001. El flechazo sucedió cuando ella trabajaba como mesera en el bar The cutting room, mientras que él era uno de los socios inversores. La relación se consolidó con el casamiento y la llegada de sus hijos, Orion y Keats.

Una vez que estos hechos tomaron conocimiento público, la Policía del estado de Los Ángeles emitió un comunicado afirmando que estaban investigando alrededor de las tres declaraciones para averiguar qué pasó en la realidad y también ver si existe la chance de que hubiera informes o denuncias en el momento cronológico en que sucedieron los hechos. Por otro lado, el representante legal de Chris Noth, el letrado Andrew Brettler, aseguró que, hasta el momento, ni la Policía o la Justicia lo ha contactado por estas acusaciones.

Además, hizo hincapié en la buena voluntad que posee el hombre para cooperar si así fuera necesario. Al momento en que las mujeres dijeron su verdad, el actor brindó un comunicado desmintiendo la información que pesa en su contra. En exactas palabras afirmó: “Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace décadas son falsas. Estas historias podrían haber sido hace 30 años o 30 días, no siempre significa no, es una línea que no he cruzado. Es difícil no cuestionar el momento en el que estas historias han visto la luz. No sé el motivo real por el que están surgiendo ahora, pero sé esto: no agredí a estas mujeres”.

Estas denuncias públicas han generado más de un cimbronazo, porque la productora encargada de la reposición de Sex and the city decidió terminar la participación del actor en la serie, y si bien el rodaje del revival fue previo a estas acusaciones, se puso fin a una relación emblemática y clave para la narración, encontrando un nuevo rumbo para Carrie, la protagonista, ya sin Mr.Big a su lado.

Este hecho se suma también a lo realizado por la cadena CBS al cancelar su participación de la serie, más la quita de la imagen de todas las publicidades. Por su parte, la agencia que estaba a cargo de su representación también lo dejó sin la posibilidad de continuar con los compromisos.

Por otro lado, las mujeres que supieron acompañarlo en la serie Sex and the city, que viven en este momento el éxito mundial por su regreso, prefirieron dar un paso al costado y manifestar mediante las redes sociales su apoyo a las víctimas mediante las siguientes palabras: “Estamos profundamente entristecidas por las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”.