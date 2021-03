Ricky Maravilla se vacunó contra el coronavirus sin turno

Ricky Maravilla recibió la vacuna contra el coronavirus y generó polémica. Sin embargo, aunque tiene la edad requerida para hacerlo, lo hizo sin turno, contrario a lo que se indica en la página web de Vacunate, del gobierno de Salta.

Aunque contó que llamó al 148, el artista comentó que fue a partir de un llamado de un familiar que se enteró que en el hospital Papa Francisco, estaban vacunando a las personas mayores de 70 años, él tiene 75.

"Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna. Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño", contó.

Luego, contó que también lo llamó un amigo para contarle que ahí estaban vacunando y que todos se fueron enterando por el boca a boca: "En la fila había gente del barrio, gente mayor. Teniendo la edad necesaria y la posibilidad lo hice, pero no puedo responder por las autoridades".