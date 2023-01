Sean Penn estrenará un documental sobre Ucrania

Sean Penn debe ser uno de los actores más importantes de los últimos años. Su presencia y sus papeles en algunas películas icónicas lo han ubicado allí. Pueden contarse, por ejemplo, 21 gramos (2003), I am Sam (2001), Río místico (2003), Milk (2008) y Todos los hombres del rey (2006). También supo ser guionista y director, como en los títulos The last face (2016) e Into the wild (2007). A su manera, ha podido hacer un recorrido propio dentro del mundo de Hollywood.

Tan es así que últimamente la faceta más conocida y pública del intérprete no solo tiene que ver con el cine sino con un costado abierto y comprometido de activismo político. De hecho, lo ha manifestado cada vez que tuvo la oportunidad y actualmente estrenará un filme sobre Ucrania en la próxima edición del festival de Berlín. Se trata de Superpower, un documental codirigido con Aaron Kaufman y grabado para Vice Studios.

Según la agencia internacionales AFP: “Es la crónica de un proyecto de película que la realidad obligó a transformar en algo menos controlable, pero más significativo”. Esto se debe a que el hombre se encontraba en Kiev cuando estalló la guerra, justamente filmando material sobre el conflicto entre Rusia y ­Ucrania.

Pocos días después de iniciado el conflicto, Penn pudo salir del país ucraniano a pie y aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. “Mis colegas y yo caminamos kilómetros hasta la frontera polaca después de abandonar nuestro automóvil en la ruta”, había escrito por las redes en su momento.

Pues bien, no es la primera vez que el artista de 62 años muestra sin tapujos su ­ideología, y que mira y opina con atención sobre sucesos mundiales. Así, por ejemplo, en su momento supo manifestar una amistad con el presidente de Venezuela, Hugo ­Chávez. “El pueblo estadounidense ha perdido a un amigo que nunca supo que tenía, los pobres del mundo han perdido a un campeón y yo he perdido a un amigo”, escribió el 5 de marzo de 2013, día de la muerte del mandatario. Ambos se encontraron varias veces en la ciudad de Caracas. En 2005 se ­reunió con los hermanos Castro, Fidel y Raúl, y lo registró en un artículo para el ­diario Huffington Post, del cual era colaborador habitual.

Durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner se encontró con ella, más precisamente en febrero de 2012. Penn luego se refirió a la ocupación de las islas Malvinas de parte de Gran Bretaña, caracterizando la situación como “colonialismo ­ridículo”.

De todos modos, no fue solo su cercanía a Chávez lo que, de algún modo, irritó a cierta prensa norteamericana. En 2005 viajó a Teherán para entrevistarse con el hijo del presidente del país, Rafsanyaní, que, junto con los de Venezuela y Corea del Norte, formaba parte de la lista negra conformada por los grandes enemigos del gobierno de George W. Bush. En referencia a ello, ya había publicado en mayo de 2003 una enérgica carta repudiando la guerra de Irak.

Una de las últimas apariciones resonantes, antes del esperado estreno de su documental sobre Ucrania, fue cuando la revista Rolling Stone publicó que el actor se había reunido con Joaquín “El Chapo” Guzmán tres meses antes en Sinaloa. El actor finalmente redactó una nota para esa revista, en la que narró cómo logró reunirse con el capo de la droga, quien al poco tiempo fue capturado por las fuerzas federales de México.

En ese mismo artículo contó que la actriz mexicana Kate del Castillo, tras ser contactada por abogados de Guzmán, fue quien organizó una primera reunión con Guzmán y quien sirvió de intérprete. Indicó también que El Chapo los había contactado porque quería realizar una película autobiográfica. Así las cosas, Penn vuelve a estar al frente de un tema candente a través de su lente.