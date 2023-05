Shakira y los rumores que la vinculan con el piloto Lewis Hamilton

No hay dudas de que gran cantidad de ojos y miradas en la prensa y en general se posan sobre la cantante colombiana Shakira. Desde su estruendosa separación de Piqué y la posterior canción que le dedicó a él y a Clara Chía, su actual pareja —en colaboración con el argentino Bizarrap, que sigue sumando millones y millones de escuchas y views—, se ha dicho mucho sobre ella, que vive desde abril de este año en Miami junto a sus hijos y sus padres.

Hace apenas semanas se conoció que con su amigo Alejandro Sanz están por comprar una mansión juntos. Y ahora la vinculan cada vez más con el piloto británico Lewis Hamilton. Ocurre que durante varios días seguidos se los vio juntos, cómplices y felices. Primero compartieron una cena en el restaurante Cipriani Downtown de Miami con personas que serían cercanas al piloto. Según las fotos difundidas, ella llevaba puesto un vestido negro, y a ambos se los veía muy felices. Por si fuera poco, también se dieron a conocer fotos e imágenes que los muestran a ambos compartiendo un yate, junto a otros amigos, en un paseo por la Bahía de Biscayne. En las fotos se la ve a la barranquillera con gafas negras y un sweater suelto color lila, y a él no solo muy sonriente otra vez, sino también en cuero, dejando sus tatuajes a la vista. Los hijos de ella, Sasha y Milan, también fueron de la partida. Hay que decir, además, que pretendientes a la cantante no le faltan. Porque parece ser que el mismísimo Tom Cruise le habría enviado un ramo de flores. Es sabido que el reconocido actor no es de tener demostraciones de este tipo en público. Por si fuera poco, la prensa norteamericana señala que hay dos famosos más que harán la intentona de conquistar el corazón de la colombiana: los actores Henry Cavill y Chris Evans, ambos de cuarenta años y estrellas de Hollywood.

Obviamente que los fans y seguidores de Shakira se manifestaron en las redes y casi todos ellos verían con muy buenos ojos este latente y posible nuevo amor entre ella y el piloto, quien además hace bastante tiempo se encuentra soltero. Hace poco, ella se refirió al presente que estaba atravesando luego de la gran crisis y dolor que significó la separación del padre sus hijos y las formas en que se dio tod: “Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es... Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”. Si bien ella no ha dicho nada aún, ¿será que volvió a encontrar el amor otra vez?