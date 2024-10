Soledad Fandiño reveló su enfermedad

Soledad Fandiño reveló en las últimas horas que se sometió a una operación y que tiene cáncer de mama.

“Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás pueda pasar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de manera sutil y es importante escucharlo”, y continuó “el diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, mucho menos las palabras que escuchás de los demás, a veces sin querer”.

Luego habló de no quedarse paralizados y actuar, “buscar opciones y buscar apoyo es parte esencial del proceso, por eso les quiero agradecer a todos los que me dejaron mensajitos”. “Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo”, finalizó.