Taylor Swift brilla en la Argentina

La artista norteamericana de 33 años hizo vibrar a una multitud en el primer concierto de los tres que tiene planeados en el estadio Monumental en el marco del The Eras Tour, la gira en la que releva exhaustivamente toda su trayectoria. "Esta es posiblemente una de las multitudes más épicas que jamás haya existido", exclamó Swift ante el público.

Taylor Swift, la renombrada cantante estadounidense, logró consolidarse como una de las figuras más influyentes y populares en la música contemporánea.

Primer show

Alrededor de las 20.40 comenzó la acción y, tras una cuenta regresiva de tres minutos, Taylor salió a escena y se despachó con Miss Americana & the Heartbreak Prince, la primera de una larga lista de 45 canciones en la que la cantante desmenuza buena parte de su carrera.

El primer acto del show, titulado Lover, siguió con los temas Cruel Summer, The Man, You Need to Calm Down, Lover y The Archer. Y ya comenzó con el bloque Fearless, con su canción homónima y también You Belong With Me, para el delirio de la multitud.

En consonancia con el dinamismo del show, Taylor hizo distintos cambios de vestuario: salió con un body rosado, luego uno dorado; luego cambió a un vestido naranja coronado por una capa verde, para luego darle paso a un body rojo y negro con el que destacó el largo de sus piernas.