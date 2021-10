Todos los detalles de Y: the last man

La nueva serie de Star+, Y: the last man, cuenta con un gran reparto de estrellas para la adaptación de la atrapante novela clásica. Sus protagonistas cuentan detalles de la misma. “Mi marido es un gran fanático del cómic. Mi personaje es conservador, y se transforma cuando el poder, que siempre buscaba, y que estaba en los hombres que la rodeaban, lo puede encontrar para ella y para su vida. En este mundo, sin hombres, continua el hambre por el poder. Es algo que nunca hice en 20 años de mi carrera y no puedo más de la ansiedad para ver hacia dónde puede ir mi personaje”, detalla Amber Tamblyn, que interpreta a Kimberly Cunningham Campbell en la serie.

Sobre la novela gráfica, también suma Ashley Romans, agente 355 en la serie: “Leí el cómic antes de la audición, para diversión, pero fue una buena fuente”. Sobre la escena más difícil, Ben Schnetzer, que encarna a Yorick Brown, dice: “La escena del subte y el agua fueron muy difíciles, en el cómic contás en cuatro cuadros, pero al llevarlo a otro plano, tenés que encontrar su conexión con lo real y para mí fue un regalo como actor poder estar en la piel del personaje”.