Tras 22 temporadas en la TV, La ley y el orden se despide exitosamente

A inicios de los años 90, la ficción La ley y el orden llegaba a la pantalla chica en dos versiones: una dedicada a las indagaciones sobre distintos crímenes y una segunda, pensada para que su hilo conductor fueran los delitos sexuales. Con notable éxito, ambas perduran hasta la actualidad, a pesar de las modificaciones estelares y cambios en las direcciones artísticas. Pero el equipo de trabajo considera que ya es hora de ir pensando en un cierre definitivo.



De esta manera, Mariska Hargitay, que encarna a la detective Olivia Benson, responsable de la Unidad de Víctimas Especiales (UVE), dio ciertos detalles sobre cómo sería el final del rol que definitivamente la llevó a la fama. Vale mencionar que además de su desempeño como intérprete, la mujer estuvo a cargo de la dirección de muchos capítulos, en especial aquellos que formaron parte de la temática #Metoo.



Para esta entrega que cerrará una ficción histórica, las aristas más relevantes estarán dadas por las protestas y disturbios sucedidos ante casos de brutalidad policial, la pandemia imperante y la violencia puertas para adentro, entre otras.

Desde la mirada de la población de New York, estos agentes uniformados tendrán muchas historias para contar en esta temporada número 22 y así acercarse a un final que promete ser muy digno.



Al respecto, Mariska habló sobre la evolución que tendrá su personaje y admitió: “Es una mujer intensa y temperamental. Desde la adopción de su hijo logró abocarse a otro costado de su vida. Espero que alcance cierta tranquilidad, paz y bienestar que su trabajo no le permite”.



Asimismo, la buena nueva es el regreso del actor Christopher Meloni, que interpretaba al compañero de Olivia, Elliot Stabler. Luego de haber sido suspendido por ataques de ira y brutalidad policial en la ficción, volverá para participar de los capítulos que vaticinan el final de la temporada. Además, tendrá también una serie propia concentrada en él, que aún no comenzó a rodarse.