Wanda habló de todo

Aquí o allá, Wanda Nara siempre se las ingenia para que, al menos por un rato, ciertas luces se posen sobre ella. Y parece que, después de un par de meses agitados, la empresaria y conductora vuelve a estar en su eje. Ocurre que la crisis con su marido Mauro Icardi fue larga. La crisis se desató antes de que termine 2022 y pasó por todos los estadios. Se confirmó, se negó, se volvió a confirmar y se afirmó la reconciliación definitiva. Hay que sumar a ello todos los rumores de romance de ella con L-Gante que circularon (incluidas imágenes de ambos a los besos a la salida de un restauran) y de él con algunas otras mujeres, como por ejemplo, la mujer de Ketia Baldé, un ex compañero de fútbol. Todo eso parece haber quedado bien lejos.

Lo cierto es que ella parece afirmar eso de la calma después de la tormenta. Además de volver a apostar al amor junto a Mauro y de disfrutar de sus hijos, está atravesando un muy buen presente laboral que la tiene como conductora estelar del reality gastronómico Master Chef. Y en medio de todo ello, decidió abrir un poco su corazón y hacerlo directamente en contacto con sus fans. Lo hizo a través de Instagram, donde tiene 16 millones de seguidores. Allí se dio el tiempo, en medio de su ajetreada agenda, de responder algunas preguntas que su fandom le fue haciendo. Y casi no quedó tema sin tocar ni por responder. Por ejemplo, compartió parte de su rutina diaria cuando le consultaron cómo hacía para estar bellísima. “Me levanto siempre a las 6. Tengo el horario cambiado, me duermo tipo 1. No estoy durmiendo siesta, que es mi debilidad y que amo (porque estoy en el canal)” dijo. Y confesó que siempre obligaba a toda su familia a dormir la siesta y que ahora, después de tanto, nadie duerme: “Obligué a toda mi familia a dormir cuando yo dormía siesta. Ahora nadie duerme”. También le consultaron por la rutina escolar de sus hijos. Vale recordar que acá se encuentran los varones fruto de su relación con Maxi López- y en Turquía las niñas, con su papá Mauro: “Mis hijos van al colegio acá. Y además siguen a la distancia la misma escuela que hacen sus hermanas. Tienen clases online todos los días con la escuela de Europa adaptadas al horario argentino”. Y luego explico aún más lo del colegio en Europa. “Ya habían empezado en Europa el año escolar. Porque tienen la posibilidad, porque tienen una mamá un poco exigente, y porque creo que lo mejor que les puedo dejar es una buena educación”.

Obvio que también hubo lugar para las preguntas más íntimas y vinculadas a la familia y el amor. Para sorpresa de muchos y muchas se refirió a la posibilidad de volver a ser mamá. “Este día dije mi última bebita, Isi. Hoy sí me veo con uno más. Teléfono, Mauro”. Y valoró la importancia de la familia y lo que significa la felicidad de sus cinco hijos en su vida: “¿En qué lugar estás mejor que con tu familia? Apostá siempre y cuando sea eso lo que te hace feliz. Mis valores y mis prioridades son esos. Cuando sos mamá o papá, tu felicidad pasa a través de las necesidades y la felicidad de tus hijos. Mi familia, para mí, siempre fue y será lo más importante. Solo puedo ser feliz si ellos son felices”.