Algunos peces se reconocen en imágenes y espejos

De acuerdo con una nueva investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, algunos peces tienen la capacidad de reconocer sus propios rostros en fotografías y espejos.

En este sentido, durante el estudio, los denominados peces limpiadores pasaron en primer lugar la prueba del espejo, que se basa en exponer a un animal a un espejo y después poner subrepticiamente una marca en la cara o el cuerpo del animal a fin de observar si éste lo notará en su reflejo e intentará tocarlo en su cuerpo. La prueba determina si un animal puede reconocer su propio reflejo en un espejo como una imagen de sí mismo.

En el estudio, Masanori Kohda, primer autor de la investigación, le mostró a 10 peces limpiadores que habían pasado la prueba del espejo una imagen fija de su propia cara, junto al rostro de otro pez desconocido y en esta línea, el experto observó que todos los peces reaccionaron de manera agresiva ante la cara fotográfica de su par desconocido, sin atender a la imagen de su propia cara.

Luego, en una segunda etapa, el especialista trabajó con otro grupo de ocho peces limpiadores, que no tenían experiencia con espejos, a los que se les compartió una foto de su propia cara con una mancha marrón en la garganta. Ante esto, la reacción fue inmediata para seis de ellos, los cuales comenzaron a rasparse la garganta a fin de deshacerse de la mancha. No obstante, si la cara manchada no era la suya no reaccionaron.