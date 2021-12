Anmat prohibió una marca de insumos médicos

La disposición 9.199/2021 establece la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes elaborados por la firma Productos Médicos Descartables S. A., hasta tanto obtenga el certificado de ­Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) correspondiente.

Fue comunicado mediante el Boletín Oficial, en donde se detalla que se actuó a partir de una renuncia realizada por el Centro de Salud Villa Odorico, respecto de la legitimidad de jeringas descartables de distintas capacidades, elaboradas por la firma Productos Médicos Descartables S. A.

Además, explica que en las cajas figuraba el número de legajo de la firma adulterado e ilegible, y no poseían número de registro de producto médico. Por esa razón se estableció que, de no iniciarse el trámite de renovación del certificado de cumplimiento de las BPF, se producirá la caducidad de pleno derecho del referido certificado, no debiendo la firma realizar las actividades para las que fue habilitada.