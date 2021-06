“Bajaron las ventas, pero los impuestos siguen llegando y con intereses”

Desde el año 2013, Omar y su socia tienen una librería en la zona del Registro de las Personas.



En su momento el negocio funcionaba muy bien, pero con el paso de los años, las crisis económicas y ahora también la pandemia, las ventas han bajado mucho.



El hombre resume el pedido y el reclamo de cientos de vecinos, comerciantes de la ciudad, que en los últimos 18 meses están luchando para mantener la persiana abierta, con el agravante de que ahora también se empezó a romper el piso de su local por las raíces de un enorme plátano de avenida 1.



La librería funciona en la misma cuadra donde está el Banco Provincia, y en donde también hay una casa de fotografía, allí el plátano de la angosta vereda se ha convertido en un obstáculo para los peatones: las raíces levantaron gran parte de la vereda que el mismo comerciante hizo “a nueva” cuando instaló el negocio en el 2013; ahora también las raíces han levantado parte del ingreso y el piso de su local, provocando que las puertas no funcionen correctamente.



“Un día vamos a venir y ya no vamos a poder abrir las puertas porque el piso se levantó y hace cada vez más fuerza para arriba empujado por las raíces del árbol”, explicó indignado.



“No queremos que lo retiren. Le pedimos al Municipio que haga un mantenimiento de la vereda y que saque esta parte de las raíces que se empezaron a meter adentro del local”, comentó en contacto con diario Hoy.



“El tema es que desde el 26 de abril que estamos llamando a la Municipalidad, hicimos todos los llamados correspondientes cada quince días como te dicen, pero nadie ha venido ni siquiera a ver lamentablemente el problema y encontrar una solución”, contó el comerciante.



“No estoy pidiendo que saquen el árbol, sino que en principio me solucionen el tema de las raíces, el árbol está bueno por una cuestión ecológica, da sombra. Creo que podrían sacar las raíces sin sacar el árbol, sería la solución al problema y evitando sacar el árbol. No estamos pidiendo que saquen el árbol, tampoco pedimos autorización para hacer el trabajo nosotros o que contratemos a alguien para que venga a sacar las raíces. Además hay un tema en época de pandemia bajaron las ventas, con menos circulación en la ciudad de La Plata, pero los impuestos siguen llegando, te siguen llegando con intereses, puede haber alguna moratoria pero las ventas bajaron muchísimo”, concluyó este comerciante que, previamente a la pandemia, como otros en la zona, aprovechaba el movimiento de personas que había en la esquina de 1 y 60.